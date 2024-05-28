美国第一季度智能手机“忠诚度”报告：谷歌 Pixel 手机用户黏性不足，57% 使用者考虑换机

IT之家 5 月 28 日消息，分析公司 Stocklytics 发布最新一期“手机忠诚度”报告，IT之家获悉，该报告主要调查了 2024 年第一季度 10000 名美国智能手机用户，统计了谷歌 / 三星 / 苹果三大品牌，旨在了解“相关手机用户对品牌的忠诚程度”。

分析公司声称，半数 Pixel 手机使用者对自己的设备感到不满意，有 57% 用户考虑切换到其他品牌，考虑到美国是谷歌的两大市场之一，分析公司认为谷歌应当改进自家手机的连接性与发热问题。

▲ 谷歌最近推出的 Pixel 8a 手机

对于苹果公司的产品，报告显示目前有 50% 的 iPhone 用户对自己的设备感到满意，计划下一部手机继续使用 iPhone，不过也有 34% 的用户考虑更换到其他品牌设备。

而在三星方面，该公司的粉丝也继续保持忠诚，44% 的三星手机购买者计划下一台手机依然使用 Galaxy 设备，考虑到在安卓操作系统内转换手机品牌比在安卓和 iOS 系统之间转换更容易，因此三星相关竞争率数据略低于苹果也在正常之中。

分析公司认为，虽然 10000 个样本并不大，无法代表整个市场。然而，从绝对值来看，这个数字并非微不足道，相关图表主要揭示了当前谷歌 Pixel 手机用户黏性不足，如果该公司希望自己的手机能够在竞争力上更进一步，谷歌应当更加专注为自己的 Pixel 手机提供一致和可靠的体验。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。