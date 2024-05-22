谷歌 AI“P 图”工具 Magic Editor 新增支持 Pixel 6/7 手机免费使用：可魔法换天、人物无缝移动

IT之家 5 月 22 日消息，谷歌在 I / O 2023 开发者大会中推出了一项名为 Magic Editor 的功能，该工具围绕生成式 AI 打造，号称可让用户“无需专业工具即可对照片进行各种重大编辑”，例如“将人移到了照片的一侧，抹去背景中的人，并使天空更蓝”等操作，不过相关功能当时仅限 Pixel 8 / Pro 手机免费使用。

目前 Reddit 多名用户报告声称他们的 Pixel 6/7 手机已经能够“看到 Magic Editor 功能选项”，这些用户同时报告称“他们没有订阅 Google One 服务”，IT之家综合信息参考官网获悉，谷歌已经正式为 Pxiel 6/7 系列手机上线免费的 Magic Editor 服务。

据介绍，非 Pixel 手机用户每月最多免费使用 10 次 Magic Editor 功能，订阅了 Google One 服务（2TB 及以上数据计划）的用户才能够无限期使用 Magic Editor 功能，不过谷歌此前承诺 Pxiel 手机用户可以“无限免费使用相关功能”。

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