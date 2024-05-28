消息称京东健康裁撤家医事业部：负责人谭天弘转岗，部分员工离职

IT之家 5 月 28 日消息，京东近日大刀阔斧变革，严抓考勤、采销涨薪等相关消息也频频登上热搜。

据《健闻咨询》最新消息，京东健康旗下的京东家医事业部被整体裁撤，原部门负责人谭天弘转岗，部分员工离职，少部分在内部转岗。

报道称，在京东健康内部，京东家医事业部是一个与互联网医疗事业部平行的核心部门，事业部负责人向京东健康 CEO 金恩林直接汇报。

IT之家查询公开资料获悉，京东家医于 2020 年 8 月上线，官方宣称可为用户及家庭提供 7×24 小时健康咨询，不限次专科问诊、复诊续方，超过 2700 家医院门诊预约、48 小时线上名医会诊、主动随访服务、健康信息收集建档、健康计划制定等家庭医生服务。

据知情人士透露，时任京东健康 CEO 的辛利军曾多次在内部表示，要把京东家医按照京东健康的第一入口来打造，类似朋友圈之于微信的地位。

然而，在此后 3 年多的时间里，京东家医耗费了京东健康大量的时间和耐心，其产品定位也多次发生改变，却始终未能解决最核心的销售问题。一位接近京东健康高层的人士表示：“投入了很多，一直没有盈利模式，也没有其它价值，所以就被放弃了。”

对于这一消息，京东官方暂未给出回应。

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