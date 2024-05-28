消息称 iQOO 13“中杯工程机”配 1.5K 8T LTPO 直屏，骁龙 8 Gen 4 + 16G RAM + 1T 存储空间

IT之家 5 月 28 日消息，博主 @数码闲聊站今天曝光了一款 iQOO 新机规格信息，其声称该机“中杯”版本工程机配备 1.5K （2800x1260 分辨率）8T LTPO 直屏，搭载高通骁龙 8 Gen 4 处理器、16GB RAM 及 1TB 存储空间。参考博主评论区，这款神秘新机很有可能是 iQOO 13。

作为比较，目前的 iQOO 12 手机采用直屏设计，提供三款配色：传奇版、赛道版、燃途版，标配自研电竞芯片 Q1，搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，采用 6.78 英寸 2800×1260 OLED 直屏，维信诺 8T 发光材料，支持 144Hz 刷新率。

▲ 图源 IT之家开箱：iQOO 12“赛道版”手机

IT之家附 iQOO 12 各版本上市价格如下：

12GB RAM + 256GB 存储空间：售价 3799 元

12GB RAM + 512GB 存储空间：售价 3999 元

16GB RAM + 512GB 存储空间：售价 4299 元

16GB RAM + 1TB 存储空间：售价 4699 元

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