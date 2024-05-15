首批适配，vivo X100 和 iQOO 12 手机 Android 15 Beta 版发布

IT之家 5 月 15 日消息，谷歌在今日凌晨的 2024 年 I / O 开发者大会上正式发布了 Android 15 Beta 版本操作系统，vivo 宣布成为首批适配 Android 15 Beta 版本的智能手机厂商。

vivo 已经在 vivo X100 和 iQOO 12 机型上完成 Android 15 Beta 版的开发者适配版本，来帮助更多开发者抢先体验新安卓版本特性，开发者可以前往 vivo 开放平台官网抢先下载体验。

IT之家注：初始版本的 vivo Android 15 开发者预览版本仅面向开发者，对于普通用户，官方强烈建议不要使用。

vivo X100 手机 Android 15 Beta 版已知问题：

1、部分三方应用存在兼容性问题

2、设置中部分功能无法使用

3、部分界面 UI 显示异常问题

4、系统出现低概率重启

5、相册打开图片出现异常

iQOO 12 手机 Android 15 Beta 版已知问题：

1、相机概率性闪退

2、升级后概率性不识 sim 卡问题

3、部分三方应用存在兼容性问题

4、设置中部分功能无法使用

5、部分界面 UI 显示异常问题

升级步骤：

（1）下载 vivo X100 或 iQOO 12 开发者预览版本软件包固件。

（2）设备连接电脑后将手机 USB 设置切换到文件传输模式，将已下载好的软件包固件拷贝到手机存储根目录。

（3）按照以上步骤，在设置-> 系统管理与升级-> 系统升级-> 升级设置-> 本地升级中点击升级包，待校验完成后开始升级。

（4）等待手机自动升级完成。

vivo Android 15 开发者预览版版本更新计划：

2024 年 5 月 15 日，基于 Android 15 Beta 1 推出 vivo 开发者预览版本；

在 Android 15 正式版本发布前，vivo 会持续更新 Android 15 Beta 版本；

Android 15 正式版本发布后，vivo 将会下架开发者预览版本。

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