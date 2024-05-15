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首页 > 安卓之家>安卓手机

首批适配，vivo X100 和 iQOO 12 手机 Android 15 Beta 版发布

2024/5/15 10:29:48 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 5 月 15 日消息，谷歌在今日凌晨的 2024 年 I / O 开发者大会上正式发布了 Android 15 Beta 版本操作系统，vivo 宣布成为首批适配 Android 15 Beta 版本的智能手机厂商。

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vivo 已经在 vivo X100 和 iQOO 12 机型上完成 Android 15 Beta 版的开发者适配版本，来帮助更多开发者抢先体验新安卓版本特性，开发者可以前往 vivo 开放平台官网抢先下载体验。

IT之家注：初始版本的 vivo Android 15 开发者预览版本仅面向开发者，对于普通用户，官方强烈建议不要使用

vivo X100 手机 Android 15 Beta 版已知问题：

  • 1、部分三方应用存在兼容性问题

  • 2、设置中部分功能无法使用

  • 3、部分界面 UI 显示异常问题

  • 4、系统出现低概率重启

  • 5、相册打开图片出现异常

iQOO 12 手机 Android 15 Beta 版已知问题：

  • 1、相机概率性闪退

  • 2、升级后概率性不识 sim 卡问题

  • 3、部分三方应用存在兼容性问题

  • 4、设置中部分功能无法使用

  • 5、部分界面 UI 显示异常问题

升级步骤：

  • （1）下载 vivo X100 或 iQOO 12 开发者预览版本软件包固件。

  • （2）设备连接电脑后将手机 USB 设置切换到文件传输模式，将已下载好的软件包固件拷贝到手机存储根目录。

  • （3）按照以上步骤，在设置-> 系统管理与升级-> 系统升级-> 升级设置-> 本地升级中点击升级包，待校验完成后开始升级。

  • （4）等待手机自动升级完成。

vivo Android 15 开发者预览版版本更新计划：

  • 2024 年 5 月 15 日，基于 Android 15 Beta 1 推出 vivo 开发者预览版本；

  • 在 Android 15 正式版本发布前，vivo 会持续更新 Android 15 Beta 版本；

  • Android 15 正式版本发布后，vivo 将会下架开发者预览版本。

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关键词：安卓15vivo X100iQOO 12

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