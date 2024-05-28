10:08 补货：华为 MatePad 11.5 英寸 S 平板柔光版 2499 元京东预售

华为 MatePad 11.5 英寸 S 平板柔光版发布于 5 月 15 日，8+256G 发售价为 2599 元。

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新款华为 MatePad 11.5 英寸 S 平板电脑采用金属机身，厚 6.2mm、重 510g，提供深空灰、冰霜银与紫罗兰三种配色。其首发搭载“云晰”柔光屏，视觉疲劳程度可减少 34%、大脑疲劳程度可减少 14%，还可以有效消除眩光，具体参数方面，该屏幕规格为 11.5 英寸 3:2 比例的 2.8K 144Hz。此外，其具有纳米蚀刻技术，号称能够带来“回归纸感书写”的体验。

新款 MatePad 平板电脑还首发搭载华为天生会画应用。其他方面，这款平板内置“华为笔记”功能，提供 AI 字迹调整、素材集市、音记同步等一系列功能。

该平板搭载 8800mAh 电池、1300 万像素后置摄像头、800 万像素前置摄像头、四扬声器与 USB 3.0 Type-C 接口，支持 22.5W 快充。

华为 MatePad 11.5 英寸 S 平板电脑内置鸿蒙 HarmonyOS 4.2 操作系统。此前跑分结果显示，其搭载的处理器拥有 4 个 1.53 GHz 核心、3 个 2.15GHz 核心、1 个 2.49GHz 核心，与华为 MatePad Pro 13.2 英寸、华为 MatePad Pro 11 英寸及华为 Pura 70 手机所搭载麒麟 9000W（麒麟 9000S1）处理器保持一致。

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