【IT之家开箱】华为 MatePad Pro 13.2 英寸「罗兰紫」图赏：首发预装天生会画 App，无边大屏赋能绘画创作体验

在华为春季全场景新品发布会上，全新配色的华为 MatePad Pro 13.2 英寸「罗兰紫」正式亮相，‏‏与华为 Pura 70 Pro 罗兰紫颜色同款‏‏，这是华为旗舰平板‏‏中‏‏少见的深色系。‏

‏「罗兰紫」带来的神秘‏‏高级感‏‏，让‏‏华为 MatePad Pro 13.2 英寸‏‏看起来浓郁而不艳丽，光线流转下，后壳‏‏还‏‏会呈现微微的光芒闪烁‏‏，‏‏颜值一绝‏‏。‏

‏此外，华‏‏为‏‏MatePad Pro 13.2 英寸「罗兰紫」‏‏首发即预装‏‏了华为全新自研的绘画软件 —— 天生会画‏‏App‏‏，‏‏从“真、专、智、易”四方面带给绘画人群优秀的使用体验。真实：天生会画 App 内置了 100 多种丰富的笔刷，满足各类型画作的需求，‏‏首创数字化拟真纸张功能，能让用户在平板上实现真实自然的手绘效果。‏‏专业：搭载方天绘画引擎为用户带来超多图层、超低时延、极致流畅的使用体验。绘画者在多个图层之间来回切换也不会有卡顿的现象。智慧：‏‏配备 AI 智能选区和 S 曲线修正、柳叶笔等智能便捷工具，让艺术创作更高效‏‏便捷‏‏。‏‏易用：初次体验用平板画画的人也不用担心不会操作，天生会画 App 预设线稿模版，轻松跟练。‏

‏此外，‏‏华为‏‏还‏‏联合中国美术学院多位绘画大师及艺术人才团队，全面深度参与打‏‏造了水墨、水彩、油画三个系列的专业‏‏笔刷‏‏、‏‏定制色卡‏‏和‏‏专业绘画教程的开发制作，旨在通过科技赋能艺术创作，降低绘画门槛，为广大消费者提供更强大易用的绘画创作工具。‏

‏这次华为 MatePad Pro 13.2 英寸罗兰紫还新增了隔空手势操控，用户在刷短视频或者浏览网页时，可以隔空进行翻页和截屏，解放双手。‏

‏总的来说，华为 MatePad Pro 13.2 英寸罗兰紫凭借 OLED 柔性大屏 + 星闪手写笔 + 天生会画 App 的强强组合，无疑是绘画人群艺术创作的不二选择‏

‏接下来，IT之家为大家带来华‏‏为‏‏MatePad Pro 13.2 英寸「罗兰紫」图赏：‏

‏产品介绍：‏

‏华为 MatePad Pro 13.2 英寸搭载了一块 13.2 英寸超大柔性 OLED 屏幕，更以 3.4mm 的边框宽度实现了惊人的 94% 的屏占比，机身重量仅有 580g，厚度更是仅有 5.5mm（三围尺寸 196.1 mm*289.1 mm*5.5 mm）。‏

‏屏幕规格上，分辨率为 2880x1920，‏‏至高‏‏支持 144Hz 刷新率、360Hz 触控采样率、1440Hz 高频 PWM 调光，ΔE<1，全局 P3 广色域‏‏，‏‏1,000,000:1 对比度，支持 HDR Vivid、莱茵全局护眼 3.0，支持华为自研的自然光感显示技术。‏

‏华为 MatePad Pro 13.2 英寸‏‏罗兰紫的搭配了星闪连接的 HUAWEI M-Pencil（第三代）手写笔‏‏，支持超万级压感，连接更快更稳定，时延最低至 0ms，落笔出墨更迅速，笔触变化更细腻‏‏，‏‏带来‏‏专业数位板级的写画体验。此外，新机还可搭配全新分体式智能磁吸全域触控板键盘。‏

‏华为 MatePad Pro 13.2‏‏英寸罗兰紫‏‏支持 88W ‏‏有线超级‏‏快充，40 分钟‏‏即‏‏可充电至 85%，65 分钟‏‏即可‏‏充满‏‏，‏‏让用户告别续航焦虑。‏

‏华为 MatePad Pro 13.2‏‏英寸罗兰紫‏‏ 采用前置 16MP+ToF 摄像头，后置 13MP+8MP 双摄。其它方面，华为 MatePad Pro 13.2‏‏英寸罗兰紫‏‏ 搭载双声道 6 扬声器，支持空间音频‏‏。‏

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。