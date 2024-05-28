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529 元，八位堂 Retro87 C64 复古机械键盘发布：机械旋钮、三模连接

2024/5/28 10:30:11 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 5 月 28 日消息，八位堂 Retro87 C64 机械键盘今日发售，是八位堂旗下第二款机械键盘，定价 529 元，首发活动截止 6 月 20 日。

八位堂 Retro87 C64 机械键盘整体采用复古设计风格，色调上选择了棕色，向 1982 年的经典 Commodore 64 键盘致敬

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该键盘设计了 Power 大红灯，增加了经典复古摇杆和配色；采用 87 键布局，Top 结构、铝定位板，键帽采用 ABS 双色注塑工艺，键帽高度采用 SA 球帽，带来经典复古球形触感。

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键盘采用凯华 BoxV2 白轴，全键盘支持热拔插、全键无冲，随机附赠一对大型独立按钮和一个游戏摇杆，可任意映射按键、组合键，同时还支持 4 对超级按键的拓展。

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八位堂 Retro87 C64 机械键盘增添了导航键。工业风的机械旋钮集成在独立控制台，实现复古旋钮控制音量，按键开关配置文件和配对。

键盘支持 2.4 GHz 无线、蓝牙 5.0 以及可拆卸的 USB-C 至 USB-A 电源线三模连接，可以随时切换，支持 Windows 10Android 9.0 及更高的版本。接收器配有专属的磁吸收纳仓，续航方面支持“一月一充”。

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八位堂 Retro87 C64 复古机械键盘现已发售，定价 529 元，IT之家附参数表：

京东八位堂 Retro87 C64 机械键盘 529 元直达链接

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关键词：机械键盘八位堂

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