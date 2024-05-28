EA 迎接《模拟人生 4》十周年组建专门团队，将修复崩溃等问题改善游戏体验

IT之家 5 月 28 日消息，EA 宣布为迎接《模拟人生 4》游戏发行 10 周年（2014 年 9 月 2 日发行），将组建专门的 Debug 团队，不为游戏制作更多的 DLC，而是专门解决技术问题，提高游戏稳定性，改善游戏体验。

EA 表示新团队将致力于改善游戏的核心体验，后续通过补丁方式修复游戏中的崩溃等错误，并不断加快游戏更新频率。

IT之家翻译 EA 官方声明部分内容如下：

有玩家可能会注意到，与前几个月相比，我们调查的问题更多了，这是因为我们组建了一支团队，投资于核心游戏体验，解决《模拟人生 4》中的技术问题。

我们一直在审查玩家报告的问题，这些问题长期以来干扰了玩家的《模拟人生 4》游戏体验，我们意识到这已经造成了很多挫折。

这也是我们组建这个专注团队的原因，该团队将能够增加我们能够解决的修复问题的数量，并提高我们发布这些批量更新的频率。

我们的目标是在未来六个月及以后修复更多报告的大小问题，在我们的“杂项清单”上勾选更多选项。这是我们的第一个版本，其他版本大约每两个月发布一次。