首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

米哈游宣布《绝区零》7 月 4 日开启全平台游戏公测

2024/5/28 12:06:08 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 软媒新友2010825最亮的派大星 的线索投递！

IT之家 5 月 28 日消息，米哈游官方今日宣布《绝区零》将于 2024 年 7 月 4 日开启全平台公测，「行前采购」预抽卡网页活动现同步开启。

据介绍，参与活动最高可获得 A 级音擎-时光切片、邦布券 ×3、A 级驱动盘等游戏内道具奖励，参与游戏公测预约最高累计可获得「原装母带 ×20」、「邦布券 ×5」和「代理人・可琳 ×1」等奖励！

IT之家注意到，米哈游《绝区零》目前已上架苹果 App Store，目前已开启预约，感兴趣的用户可以关注一下。

《绝区零》是由米哈游自研的全新动作游戏。它的故事发生在被神秘的超自然灾害“空洞”所侵袭的近未来。在这灾祸频仍的世界里，崛起了一座另类的城市 ——“新艾利都”。这座最后的“绿洲”掌握了与“空洞”共生的技术，盘踞着错综复杂的势力，它混乱、喧嚣、危险又充满活力。“而你将成为串联起空洞与都市的关键少数派，名为“绳匠”的特殊职业人士。这里正等待着见证你的故事。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：米哈游ps5绝区零

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用