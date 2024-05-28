米哈游宣布《绝区零》7 月 4 日开启全平台游戏公测

IT之家 5 月 28 日消息，米哈游官方今日宣布《绝区零》将于 2024 年 7 月 4 日开启全平台公测，「行前采购」预抽卡网页活动现同步开启。

据介绍，参与活动最高可获得 A 级音擎-时光切片、邦布券 ×3、A 级驱动盘等游戏内道具奖励，参与游戏公测预约最高累计可获得「原装母带 ×20」、「邦布券 ×5」和「代理人・可琳 ×1」等奖励！

IT之家注意到，米哈游《绝区零》目前已上架苹果 App Store，目前已开启预约，感兴趣的用户可以关注一下。

《绝区零》是由米哈游自研的全新动作游戏。它的故事发生在被神秘的超自然灾害“空洞”所侵袭的近未来。在这灾祸频仍的世界里，崛起了一座另类的城市 ——“新艾利都”。这座最后的“绿洲”掌握了与“空洞”共生的技术，盘踞着错综复杂的势力，它混乱、喧嚣、危险又充满活力。“而你将成为串联起空洞与都市的关键少数派，名为“绳匠”的特殊职业人士。这里正等待着见证你的故事。”

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