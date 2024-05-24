索尼确认《GTA5》下月将从 PlayStation Plus 游戏库中移出

IT之家 5 月 24 日消息，索尼确认 6 月份将从 PlayStation Plus 游戏目录中移除 12 款游戏，其中最受关注的就是去年 12 月加入的《侠盗猎车手 5》。

根据 PlayStation 商店公告，PS+ 订阅者可以在 6 月 18 日之前游玩以下游戏：

PS Plus Extra：

兄弟：双子传说 (PS4)

DC 萌宠特遣队：小氪和王牌大冒险 (PS4)

躲避球学院（Dodgeball Academia）(PS4)

侠盗猎车手 5 (PS5, PS4)

Indivisible (PS4)

怪物卡车 钢铁巨人 (PS4)

MotoGP 23 (PS5, PS4)

海绵宝宝：比基尼海滩之战 重制版 (PS4)

塔罗斯的法则：豪华版 (PS4)

狂野之心 (PS4)

未转变者 (PS4)

PS Plus Premium：

Baja: Edge of Control HD (PS4)

索尼已经公布 5 月 PlayStation Plus 游戏目录，其中包括二次入库的《荒野大镖客 2》等游戏。

二档、三档游戏目录：

《荒野大镖客：救赎 2》（PS4）

《欺骗公司》（PS5）

《模拟人生 4：城市生活》（PS4，需要拥有 PS4 版《模拟人生 4》本体）

《法外枭雄：滚石城》（PS5）

《工人物语：新兴同盟》（PS4）

《滞困：异星黎明》（PS4、PS5）

《猫咪斗恶龙 1》（PS4）

《猫咪斗恶龙 2》（PS4）

《乐高大电影 2 游戏》（PS4）

《看门狗》（PS4）

三档经典游戏目录：

PS1《2Xtreme》（PS4、PS5）

PS1《特警雄鹰》（PS4、PS5）

PS1《百战天虫弹珠》（PS4、PS5）

对于 PlayStation Plus Extra 和 Premium 会员来看，《地平线：零之曙光》等精选游戏将于本月晚些时候从游戏目录中退出，相关内容可通过 PS4 / PS5 主机上 PlayStation Plus 页面查看。

除此之外，索尼 PlayStation Plus 本月基础会免游戏已于月初揭晓，包括《EA SPORTS FC 24》《幽灵行者 2》《TUNIC》《命运 2：光陨之秋》等，详情可见IT之家此前报道。

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