卖“双剑”IP 又换总经理引争议，大宇资讯董事长凃俊光回应玩家质疑“改变现状、开创新局”

IT之家 5 月 28 日消息，近期大宇资讯出售《仙剑奇侠传》《轩辕剑》版权，此后大宇资讯公司总经理、游戏《轩辕剑》之父蔡明宏宣布离职，引起了玩家们的广泛关注，不少玩家提出了“双剑已死”“卖祖”等质疑。

对此，大宇董事长涂俊光在其 Facebook 个人主页中发长文进行了解释，根据其描述，他在 2014 年 1 月 14 日接掌大宇资讯时，经典 IP《仙剑奇侠传》和《轩辕剑》早已没落，因此他并没有经历过所谓的“双剑荣景”。

在决定出售《仙剑奇侠传》和《轩辕剑》的知识产权消息传出后，许多玩家感慨往日的辉煌，同时也批评了大宇资讯过去的失误。对此，涂俊光直言，“你们是对的，果然是真玩家。”然而，对于有人说“大宇已死”，他并不认同，反驳道：“大宇未死，活得很好，还将迈向历史新高。”

IT之家同时注意到，涂俊光表示，以近两年来看，大宇资讯旗下唯一一款受到市场认可的自研游戏是《女鬼桥》，其他例如《Voice Love on Air》等“创新作品”均遭到业界尖刻批评，这是因为相关游戏“背负大宇的包袱太重，如果他们这些作品来自独立工作室，可能会得到更多的掌声”。

面对股东质疑“公司还做游戏吗”、“游戏不赚钱干脆关掉，投资股东还可以每年分红利”等言论，涂俊光坦率回应：“我们还做游戏，而且我们还想做游戏。”他表示出售《仙剑奇侠传》和《轩辕剑》IP 是为了做更多游戏（以手游为主）。

我大可继续怀着不切实际的梦想，期待某一天‘双剑’能够再次创造辉煌，但我必须为旗下 500 名员工负责，每个人都有生活的重担，如何对得起想做好游戏的同仁，以及那些对游戏依旧充满热血的年轻人？

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。