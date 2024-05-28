东南大学器官芯片研究院成立，目标攻克生物医药领域关键核心技术

IT之家 5 月 28 日消息，据东南大学苏州医疗器械研究院官方消息，2024 年 5 月 26 日上午，在东南大学迎来建校 122 周年之际，东南大学医学与生命科学创新发展大会在南京江北新区召开，会上同时举行了东南大学器官芯片研究院（以下简称“研究院”）成立仪式。

据介绍，器官芯片研究院是东南大学直接管理的“科研实体、行政虚体”的新型科研机构，将打破传统学科和院系壁垒，由东南大学生物科学与医学工程学院牵头，联合东南大学其他相关学院，进行共建、共管、共享。

研究院由东南大学生物科学与医学工程学院院长、数字医学工程全国重点实验室主任、江苏运动健康研究院院长顾忠泽教授担任院长。

官方表示，研究院将利用多方资源引进人才，突破教师、科研人员身份界限，集合生物医学、材料科学、纳米技术等多个学科研究方向，组建一支高水平的跨学科研究团队，全力打造高水平、高投入、高产出的“三高”学术特区。

器官芯片研究院顾忠泽院长表示，“人体器官芯片技术是我国生物医药领域亟待攻克的关键核心技术。”研究院的成立将有利于发挥学科研究的团队作用，吸引国内外杰出研究人才，集聚和稳定一批高水平科研队伍，围绕国家重大战略及科学前沿问题，长期稳定地开展基础研究、应用基础研究和关键工程技术研究，有助于提升生命医学相关学科的学术科研水平，推动学科发展，为护佑人民生命健康做出新的更大的贡献。

IT之家查询获悉，顾忠泽教授的研究方向包括生物电子器件、纳米仿生材料等，在器官芯片研究领域已有了一些进展。

去年 10 月，在顾忠泽教授团队与华为的合作下，全球首个人体器官芯片医药大模型问世。该模型以华为盘古药物分子大模型、华为组学大模型和自研细胞影像大模型为基础，结合器官芯片湿实验，助力药物研发全流程。

今年 2 月，中国科协生命科学学会联合体发布 2023 年度“中国生命科学十大进展”，顾忠泽教授项目“人体器官芯片及多模态精准测量方法构建”成功入选。

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