东南大学教授复现「常温常压超导」全流程来了！初步结果：无超导，弱抗磁

备受全球物理界关注的常温常压超导，复现实验初步结果新鲜出炉！

东南大学孙悦教授（B站Up 主“科学调查局”）便将这一全流程公布了出来：

话不多说，直接上结果：

没有看到任何可能是超导的信号。

截至发稿前，这个视频已经有超过 100 万的播放量，着实是引发了不小的关注。

孙教授在超导领域有着十多年的研究经历，此前就表示过对于韩国团队此次的新研究持“怀疑态度”。那么这个复现实验具体是如何进行的？我们继续往下看。

（注：本文内容已经孙教授授权。）

复现实验全流程

孙悦教授和施智祥教授团队关注到此次新研究是在 7 月 25 日，并于当天决定购买原材料。到了第二天，原材料到货，团队此时也确定好了实验方案。

实验的第一步是合成前驱物，分别是 Lanarkite 和 Cu 3 P。

在这个步骤中，团队为了防止材料被氧化，将它们放置在了氩气保护的手套箱内，再进行称量、配平原料等工作。

配平完成之后，团队依旧是在手套箱内进行了原料研磨的工作，让其充分地混合均匀。

实验的第二步，是按照论文所述，将原料放入石英管里抽真空。

不过孙教授和施教授表示此前的论文中存在矛盾点，即文字部分所述的是“有空气”，但在图表中又是“高真空”。

因此，团队在这个步骤中，将一份原料置于真空密封状态，另一份则是置于空气中。

接下来，就来到了“炼丹”的环节。团队把上述的两份原料都放进了实验室的高温炉当中进行烧结。

孙教授和施教授表示，单是这一步便消耗了他们 2 天的时间：

因为按照论文所述，需要烧结 48 个小时。

最终于 7 月 29 日，团队得到了烧结后的前驱物。

值得注意的是，为了防止原料会在空气中被氧化或受潮，团队都是在手套箱内将原料打开、磨粉，以及 X 射线衍射（XRD）分析等工作。

值得注意的是，孙教授和施教授团队成相的 XRD 数据是与论文中保持一致的。

接下来便是继续合成目标材料。

不过此时，孙教授和施教授团队发现论文文章里又出现了一个问题。

韩国研究里将两个原料反应生成的最终产物铜和磷的比例是 1:6，不过前驱物的毕竟是 Cu 3 P，就出现了方程式很难配平的问题。

因此，孙教授和施教授便尝试了两种不同的配比。

加之前驱物的烧结也是在真空和有氧两种环境下，以及论文中合成条件是 925℃、5~20 个小时。团队决定采取 10 小时和 20 小时两种不同的条件。

叠加上述种种不同的变量，团队共计进行了 8 次实验。最终，便来到了实验展示环节。

在超导磁悬浮实验中，正如上文所述，样品是稳稳躺在了磁铁上面，并未出现理想的结果。

随后，团队又对样品进行了磁化测量，结果显示，依旧是没有任何超导迹象。

不过这个结果也确实体现出了一些负的磁化信号，说明样品具备很弱的抗磁性。也正因为信号很弱，也不能完全排除是杂质所导致的结果。

随后孙教授和施教授团队又对样品在 200K 的磁滞曲线（M-H Loop）中进行了测量。从结果上来看，样品呈现出了很弱的铁磁性（也有可能是来自于杂质）。

就目前公布的结果来看，在孙教授和施教授的复现实验中并未看到任何超导迹象。

不过团队还有 7 种不同的样品，他们还将依次对它们按照上述的步骤进行测量。

依然有待验证

对于这个结果，孙教授在视频中表示只是“初步的”：

不排除这个材料有超导的可能性，还需要进一步的提纯以及各方面的测量。 包括铜的含量等，还是有很大的调控空间。

而就在昨天，韩国团队的研究被曝出一个意外发现，即石英管裂开后才制备出来。

对此，我们与孙教授取得联系进行了沟通：

这个我们团队还没有尝试。 石英管破裂对我们来说有两种情况。第一种是调整工艺，即加入一些氧气；第二种在高温的情况下把样品拿出来淬火，取得较为稳定的相。 不过我认为这些都不是核心的问题，因为我们样品结构分析的结果跟他们是完全一样的。 可能是他们这个操作在样品内部造成了某种很小的结构扭曲等。

One More Thing

随着这项实验的热度逐步升高，有网友整理出了一份全球范围内的“竞赛名单”。感兴趣的小伙伴们可以关注起来了：

除此之外，根据每日经济新闻的报道，论文作者之一 Hyun-Tak Kim 教授表示，经修改后的论文在今日重新在 arXiv 上发布。

至于最终结果将何去何从，让子弹再飞一会儿。

参考链接：

[1]https://www.bilibili.com/video/BV1yj41167Xd/?

[2]https://forums.spacebattles.com/threads/claims-of-room-temperature-and-ambient-pressure-superconductor.1106083/page-11?

[3]https://www.zhihu.com/question/614849582

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