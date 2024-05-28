雷神黑武士 SE 主机新增 RTX 4070 Super 显卡版本，8999 元

IT之家 5 月 28 日消息，雷神新款黑武士系列台式机：黑武士 SE 目前已经在京东开售，i7-13620H 处理器 + RTX4060Ti 显卡（16+ 1TB）版本 5999 元。

雷神现上架了一款 32G 内存 + RTX 4070 Super 显卡的版本，依然是 1TB 固态硬盘，定价 8999 元。

IT之家整理雷神黑武士 SE 台式主机介绍如下：

雷神黑武士 SE 定位 AI 设计电竞主机，搭载 10 核 16 线程的酷睿 i7-13620H 处理器，最大睿频 4.9GHz。该机配备 32GB DDR5 5000MT/s 内存以及 1TB PCle 4.0 固态硬盘，预装 Windows 11，提供三年主要硬件保修，支持 Wi-Fi 6 以及蓝牙 5.2。

接口方面，该主机前置 2 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、2 个 USB-A 2.0 接口、1 个 3.5mm 音频接口；后置配备 2 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、2 个 USB-A 2.0 接口。

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