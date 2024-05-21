惠普海外调整电脑产品线，取消 Spectre、Envy 等子品牌

IT之家 5 月 21 日消息，随着搭载高通 X Elite 处理器的 OmniBook X、EliteBook Ultra 两款笔记本的推出，惠普在海外对其电脑产品线进行大规模调整。

▲ OmniBook X 和 EliteBook Ultra

惠普将其全部商用 PC 冠以 Elite（高端）或 Pro（低端）的前缀，而对非游戏本（即非 OMEN 暗影精灵产品线）的消费级 / 家用 PC 冠以 Omni 前缀。

同时根据产品形态（笔记本、一体机、台式机）划分 Book、Studio、Desk 三种后缀。

在产品等级方面，商用 PC 采用 U(ltra)、X、8、6、4、2（4 和 2 用于 Pro 前缀产品）的命名序列，而消费级采用 U(ltra)、X、7、5、3 命名序列。

▲ 图源惠普官网

换句话说，OmniBook X 意为消费级次旗舰笔记本，EliteBook Ultra 意为商用旗舰笔记本。

OmniDesk 7 即消费级中高端台式机，ProStudio 4 即商用中低端一体机。

这一变化意味着惠普在海外取消了 Spectre（幽灵）、Envy（薄锐）、Dragonfly（蜻）等子品牌。

根据IT之家此前报道，惠普在国内对 EliteBook Ultra G1q 进行 3C 认证时仍保留了“蜻系列高端轻薄商务本骁龙版”这一市场型号。

目前看来惠普不会在国内市场调整全部产品线的命名。

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