消息称富士有望 2028 年推出中画幅“类哈苏 XPAN”宽幅数码相机

IT之家 5 月 28 日消息，富士在上个世纪 90 年代与哈苏公司联手制造了一款宽幅 135 胶片相机，其中面向海外的版本就是有名的“哈苏 XPAN”，而面向日本市场的版本为“富士 TX-1”。

而根据外媒 FujiRumors 报道，富士公司目前正在讨论一款数码化版“类 XPAN / TX-1”的中画幅（4433 尺寸）相机，该机有望在哈苏 XPAN / 富士 TX-1 发布 30 周年时（2028 年）推出。

▲ 哈苏 XPAN 相机与富士 TX-1 相机在规格上一致，有点类似现在徕卡和松下间的关系

▲ 富士 TX-1

不过IT之家注意到，现阶段的富士 GFX 中画幅相机和哈苏的 X1D / X2D 相机上均拥有“XPAN 裁切模式”，允许用户使用 65mm x 24mm 尺寸的拍摄格式以获得类似当年的宽幅体验，考虑到富士公司不太可能为 2028 年的纪念款相机开发专用宽幅 CMOS，因此预计相关相机也是由标准 4433 传感器软件“裁切”而成。

另参考先前报道，富士公司据称目前还在研发一款不可更换镜头式的中画幅（4433 尺寸）数码相机，有望 2025 年发布。

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