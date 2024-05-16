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富士推出 GF 500mm f / 5.6 中画幅相机镜头：抗水 + 6 轴防抖，3499 美元

2024/5/16 14:12:17 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 16 日消息，在今天的富士发布会上，富士推出了 FUJINON GF 500mm f / 5.6 R LM OIS WR 中画幅镜头，这款镜头售价 3499.95 美元（IT之家备注：当前约 25270 元人民币），即日起可以在海外预订，将于 6 月 17 日发货。

据介绍，这款镜头提供 396mm 全画幅等效焦距，号称专为 GFX 系统用户设计，是运动和野生动物摄影的理想选择，官方暂未公布 MTF 图表。

官方同时表示，GF 500mm f / 5.6 镜头在便携性方面进行了“精细调整”，该镜头重量仅略超过 1375 克，在同类产品中保持了相当便携的体积。对于手持拍摄者来说，这是一个巨大的优势，再加上内置的六轴图像稳定功能及 1/4 三脚架接口，能够提供“最大的稳定性”。

IT之家整理镜头规格信息如下：

  • 特性：兼容可选的 GF 1.4X TC WR 增倍镜、防尘抗水结构

  • 光学结构：21 片 14 组

  • 光圈叶片数：9 片

  • 最小对焦距离：2.8 米

  • 最大放大倍率：0.2 倍

  • 滤镜尺寸：95mm

  • 重量：1375 克

镜头图赏：

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关键词：富士镜头富士相机

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