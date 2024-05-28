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【IT之家开箱】雷神 MIX PRO 迷你主机图赏：轻盈小巧，科技感满满

2024/5/28 14:45:34 来源：IT之家 作者：汐元 责编：汐元
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最近雷神更新了旗下最新的雷神 MIX PRO 迷你主机，这是一款桌面高性能便携 AIGC 创意办公娱乐迷你电脑，非常适合经常需要利用碎片化时间办公的用户使用。目前，IT之家已经拿到了这款雷神 MIX PRO 迷你主机，先为大家送上开箱图赏。

作为一款迷你主机，雷神 MIX PRO 的包装盒也不大，黑色为底，四四方方，没拆封的包装一只手就能轻松拿起来。包装盒正面是雷神的 Logo 和产品系列文字，斜向一分为二，加以各种简洁的线条装饰，看起来挺酷。

打开包装后就能看到雷神 MIX PRO 的本体，这款迷你主机采用 CNC 金属机身，机身为银色，表面经过细腻的喷砂处理，很有质感。机身顶部很简洁，只有一枚雷神的 Logo，Logo 自带灯效，不过可以在系统的 ControlCenter 应用中进行关闭。

雷神 MIX PRO 的顶盖与机身主体采用隔断的悬浮式设计，看起来很有科技感。机身侧面除了四个角是圆润曲面，其余都是直角平面，让整机看起来硬朗凌厉。机身左右两侧都是散热出风口，散热格栅还有独特的“MIX”标识设计。

机身前后则是各种按键和接口，具体来说，前面分别是麦克风、电源键、3 个 USB 3.2 接口、1 个全功能 USB Type-C 接口和 1 个耳机接口。机身后面则是电源接口、DP1.4 接口、HDMI2.1 接口、1 个雷电 4 接口、扬声器开口、2 个 2.5G 网口和 2 个 USB 2.0 接口，此外还有 1 个 Turbo 按键，可以一键切换性能模式，以及散热出风口。

机身底部为黑色，除了四个圆润三角形软胶脚垫，就是大面积的散热出风口了。

从三维尺寸来看，雷神 MIX PRO 迷你主机长和宽都是 150cm，高度则为 52mm，总计就是 1.1L 体积，重量方面，小编测得大约 0.9kg，整机可以说非常小巧，轻盈了，不占空间，日常带着它，普通的书包就能轻松容纳。

包装方面，雷神 MIX PRO 随机附赠了使用说明书，保修条例说明书，金属支架、电源适配器。

雷神 MIX PRO 标配的 120W 电源适配器也很好用，非常小巧，放在办公桌上也不会很占空间。

整体来说，雷神 MIX PRO 造型简约但不乏设计感，线条硬朗，有商务气质，同时机身轻盈小巧，是一台有着较高颜值的迷你主机。

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关键词：雷神迷你主机主机

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