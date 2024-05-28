【IT之家开箱】雷神 MIX PRO 迷你主机图赏：轻盈小巧，科技感满满

最近雷神更新了旗下最新的雷神 MIX PRO 迷你主机，这是一款桌面高性能便携 AIGC 创意办公娱乐迷你电脑，非常适合经常需要利用碎片化时间办公的用户使用。目前，IT之家已经拿到了这款雷神 MIX PRO 迷你主机，先为大家送上开箱图赏。

作为一款迷你主机，雷神 MIX PRO 的包装盒也不大，黑色为底，四四方方，没拆封的包装一只手就能轻松拿起来。包装盒正面是雷神的 Logo 和产品系列文字，斜向一分为二，加以各种简洁的线条装饰，看起来挺酷。

打开包装后就能看到雷神 MIX PRO 的本体，这款迷你主机采用 CNC 金属机身，机身为银色，表面经过细腻的喷砂处理，很有质感。机身顶部很简洁，只有一枚雷神的 Logo，Logo 自带灯效，不过可以在系统的 ControlCenter 应用中进行关闭。

雷神 MIX PRO 的顶盖与机身主体采用隔断的悬浮式设计，看起来很有科技感。机身侧面除了四个角是圆润曲面，其余都是直角平面，让整机看起来硬朗凌厉。机身左右两侧都是散热出风口，散热格栅还有独特的“MIX”标识设计。

机身前后则是各种按键和接口，具体来说，前面分别是麦克风、电源键、3 个 USB 3.2 接口、1 个全功能 USB Type-C 接口和 1 个耳机接口。机身后面则是电源接口、DP1.4 接口、HDMI2.1 接口、1 个雷电 4 接口、扬声器开口、2 个 2.5G 网口和 2 个 USB 2.0 接口，此外还有 1 个 Turbo 按键，可以一键切换性能模式，以及散热出风口。

机身底部为黑色，除了四个圆润三角形软胶脚垫，就是大面积的散热出风口了。

从三维尺寸来看，雷神 MIX PRO 迷你主机长和宽都是 150cm，高度则为 52mm，总计就是 1.1L 体积，重量方面，小编测得大约 0.9kg，整机可以说非常小巧，轻盈了，不占空间，日常带着它，普通的书包就能轻松容纳。

包装方面，雷神 MIX PRO 随机附赠了使用说明书，保修条例说明书，金属支架、电源适配器。

雷神 MIX PRO 标配的 120W 电源适配器也很好用，非常小巧，放在办公桌上也不会很占空间。

整体来说，雷神 MIX PRO 造型简约但不乏设计感，线条硬朗，有商务气质，同时机身轻盈小巧，是一台有着较高颜值的迷你主机。

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