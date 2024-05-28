柔宇科技不上市就躺平主动破产？公司回应：股东、创始人曾借款两亿发工资

IT之家 5 月 28 日消息，今日，柔宇科技发布关于历史若干不实言论的澄清，其中包括“上市只为圈钱，追求高估值，不上市就躺平主动破产”等言论。

柔宇科技表示，事实真相是：“柔宇所属的行业属于资本密集型和技术密集型产业，需要达到一定的投入强度才能形成规模效应，柔宇作为行业中少有的创业公司，前期主要依靠自有资金和风险投资，历史总投资额在行业中最少。”

柔宇科技还称，2020 年初因为新冠疫情的暴发，公司主动撤回了纳斯达克上市的机会，后又因科创板相关政策的调整，公司再次主动撤回了上市申请。柔宇科技称，“无论申请上市与否，公司始终在竭尽全力寻求更好的发展，负责任地面对所有挑战和困难，从未躺平或主动申请破产，近两年数位投资股东和创始人刘自鸿博士个人多次主动借款合计两亿多元给公司，用于解决员工薪资和维持产线基本运行等问题。”

柔宇科技成立于 2012 年，在截至 2021 年的 9 年内，先后获得了包括深创投、IDG 资本、松禾资本在内的 13 轮融资，最高估值曾超 500 亿元。但在两次冲刺 IPO 失败后，2021 年年底，柔宇被曝深陷资金困境，且这一问题一直未能有效解决。

3 月 29 日，柔宇科技及其两家子公司各新增一则破产审查案件。对此，柔宇科技创始人刘自鸿仅对外称，一切以官方消息为准。

IT之家附柔宇科技回应全文如下：

从 2012 年创立至今，柔宇始终坚持原创核心技术的自主研发和产品创新，并取得国际业内多项历史性首创成果，为推动国内外柔性显示和折叠屏智能终端产业发展作出重要贡献。

创新创业之路无坦途。我们注意到，每当公司发展遇到机遇和挑战时，社会和网络上总会不同程度出现一些不实言论，甚至是恶意中伤。作为一家专注科技创新的创业公司，我们一直秉持兼听则明、虚心求教的态度，接纳各方客观、公正、善意的批评建议，我们也不愿把有限的精力和资源用到辟谣澄清等主业以外的工作。然而多年以来，一些不实言论始终不散、恶意传播，已严重损害了企业和团队个人的声誉，侵犯了其正当合法权益。

在此，我们特梳理部分严重不实言论内容予以澄清，望社会各界了解真实情况，以正视听。

不实言论一：“核心技术源自国外，不是自主原创”

事实真相：柔宇是世界上第一个成功开发基于混合氧化物（非硅材料）高分辨率柔性屏量产技术的公司，也是迄今业内唯一拥有该技术路线成功量产经验的公司。柔宇的技术路线在成功量产之前被业内普遍认为难以成功。十二年前创立柔宇时，创始人刘自鸿博士经过综合研判，坚信该技术路线的优势和巨大潜力，将其制定为公司的核心技术战略方向。基于该技术路线，2018 年柔宇成为世界上第一个发布消费级折叠屏手机产品的公司，并在业内率先实现量产出货。在此之前国内外市场上尚无任何该类产品存在，也无相关研发量产经验可参考，柔宇成功实现了“想到造”。目前，基于该技术路线在大屏应用上的性价比优势，国内外多家同行企业均已公开计划将该技术路线导入其下一代大尺寸柔性屏量产线。

我们也注意到个别言论说：“柔宇的技术路线是基于已知的氧化物材料，因而缺乏原创性。”这如同说“制造集成电路芯片的技术路线是基于沙子里含有的已知材料硅，所以芯片的发明缺乏原创性”，这种言论恶意牵强，是极不专业的。

不实言论二：“产线良率低，设备落后，无法量产”

事实真相：位于深圳龙岗的柔宇国际柔性显示基地量产线一期投资约 10 亿美金，由柔宇自主设计，采用的是基于该创新技术路线上业内先进的柔性屏量产设备，并于 2018 年 6 月成功点亮投产，随后进入量产爬坡，并为多行业客户及柔派手机出货供应了相应的量产柔性屏。2022 年，有关政府部门委托国家专业咨询机构对柔宇产线良率进行测试，测试结果证明其在柔性屏行业中处于领先水平。

目前，一些同行企业除生产柔性折叠屏外，还同时运行 OLED 玻璃屏和 OLED 固曲屏的产线，其良率是几种类型产品的混合计算。而柔宇的产线工艺只生产难度最高的全柔性折叠屏，因此不能将每个企业的产线良率平均数简单同比。此外，每家产线的市场应用定位存在区别，更为科学的良率比较需要基于具体产品规格，最终由客户要求决定。

不实言论三：“技术落后，所以没有大客户，只做哗众取宠的样品”

事实真相：柔宇 2018 年量产折叠屏之初，考虑到产业成熟度和折叠屏手机产业的开创阶段，公司决定同时启动 B2B 和 B2C 战略加速产品进入市场并完善上下游产业链，推出了自有品牌的柔派折叠屏手机，当时未及时与下游手机品牌客户合作属企业战略选择，而非技术问题。事实上，柔宇 2020 年已获得国内某知名手机品牌的折叠屏订单需求，后因商务条件原因未继续推进。此后柔宇与知名品牌 VERTU 达成合作并提供 VERTU 两代折叠屏手机的 ODM / OEM 服务，均采用柔宇折叠屏技术及软硬件设计。2022 年柔宇进一步与某国际知名消费电子品牌启动折叠屏合作测试并获得认可进入其供应链管理平台。

除了手机市场外，柔宇一直在积极开拓其他行业创新应用，此前已合作的数百家企业客户包括空客、LV、中车、泸州老窖等（此前均已公开），横跨消费电子、智能交通、智能家居、运动时尚、机器人、文娱传媒、办公教育等行业，并得到大量客户的好评和认可。柔宇同一些新兴行业的合作与传统显示面板企业市场战略有所不同。新兴行业的柔性显示屏创新应用规模虽暂时不如手机应用规模，初期订单量相对有限，但行业应用潜力巨大，需要一定培育期，这与技术路线无关。

不实言论四：“上市只为圈钱，追求高估值，不上市就躺平主动破产”

事实真相：柔宇所属的行业属于资本密集型和技术密集型产业，需要达到一定的投入强度才能形成规模效应。柔宇作为行业中少有的创业公司，前期主要依靠自有资金和风险投资，历史总投资额在行业中最少。国内外显示面板同行的投资均在国家和政府支持下达到千亿甚至数千亿级别，柔宇通过艰辛高效的技术创新和开源节流，用了不足同行十分之一的资金，实现了多个业内领先的技术突破和产业化成果。

创新技术企业进入盈利增长期，有其自身的规律，需要持续不断地投入。柔宇从天使轮融资发展到 pre-IPO 轮，一路都是高度市场化的结果，期间每轮融资都得到了市场上多家知名 VC / PE 专业机构的认可和支持，其专业团队通过详细尽调完成法定投资流程，无论估值还是其他商业条件，都不可能是一方简单一味追求的结果。对待企业上市问题，柔宇也一直秉持着高度负责的态度。2020 年初因为新冠疫情的暴发，公司主动撤回了纳斯达克上市的机会，后又因科创板相关政策的调整，公司再次主动撤回了上市申请。无论申请上市与否，公司始终在竭尽全力寻求更好的发展，负责任地面对所有挑战和困难，从未躺平或主动申请破产。例如，近两年，数位投资股东和创始人刘自鸿博士个人多次主动借款合计两亿多元给公司，用于解决员工薪资和维持产线基本运行等问题。

不实言论五：“不惜血本营销，柔树在深圳机场展示四年，每个月费用超过十万元”

事实真相：深圳机场的柔树产品展示是深圳市政府和市工信局在 2019 年从全市优秀代表性科创企业中选拔出来的创新产品展示项目，目的是向全球游客展示深圳和中国科技创新成果。前三年多都是市政府和深圳机场免费提供的场地展示，第四年最后几个月才象征性收取少量成本费用（有签署合同为证）。相关言论纯属无稽之谈。

以上是针对柔宇历史上部分严重失实信息和谣言的澄清。我们还注意到某些媒体通过因个人原因与公司产生分歧的个别高管或虚构“前员工”“内部人士”身份，杜撰“引用”创始人从未说过的言论，夸大虚构企业和个人严重失实的内容抹黑企业和企业家，误导大众，亦侵犯了当事人的合法权益。律师已对相关内容举证，同时将保留进一步追究相关方法律责任的权利。

创业十二载，柔宇风雨兼程，得益于坚韧不屈，也受益于孱微执义。创新不易，唯有坚持。我们衷心感谢社会各界对柔宇的关心、支持和帮助，期待和大家一起支持中国科技创新、民营企业发展、维护国家风清气正的营商和舆论环境。我们也相信，正义和善举才是立身之本。无论企业如何发展，世界如何纷扰，我们将一如既往地坚持用科技创新的力量让世界变得更美好。

深圳市柔宇科技股份有限公司

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