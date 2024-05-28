Windows 版 Arc 浏览器“人红是非多”，黑客已经利用其网络钓鱼

IT之家 5 月 28 日消息，Windows 版 Arc 浏览器于 4 月 30 日正式发布，吸引了很多用户尝鲜体验，不过有黑客针对这波尝鲜热潮，开始肆意分发恶意软件。

根据 Malwarebytes 5 月 21 日发布的最新报告，网络犯罪分子在谷歌搜索上设置了恶意广告，诱使用户下载含有恶意的网络浏览器。

Malwarebytes 发现搜索词 "arc installer" 和 "arc browser windows" 的推广结果显示了 Arc 浏览器的正确 URL。

不过用户点击广告之后，会被重定向到真实网站相似的抢注域名上。

如果点击 "下载" 按钮，就会从 MEGA 托管平台获取一个木马化安装文件，该文件会从外部资源下载一个名为 "bootstrap.exe" 的附加恶意有效载荷。

MEGA 的应用程序接口被滥用于指挥和控制（C2）操作，发送和接收操作指令和数据。

安装文件会获取一个包含恶意代码的 PNG 文件，编译后将最终有效载荷 "JRWeb.exe" 投放到受害者的磁盘上。

Malwarebytes 还观察到一个单独的感染链，其中包括安装程序使用 Python 可执行文件将代码注入 msbuild.exe，后者会查询外部网站以检索要执行的命令。分析人员认为，这些攻击的最终有效载荷是一个信息窃取器，但目前尚未确定。

IT之家附上参考

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