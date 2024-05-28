8+10 核 M3：苹果 2024 款 MacBook Air 上市两月京东立减 1200 元

2024 款苹果 MacBook Air 笔记本今年 3 月上架，搭载 M3 芯片，13 英寸 8G+512G 版售价 10499 元 *。

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*8G+256G 版为 8+8 核 M3，售价 8999 元；8G+512G 版为 8+10 核 M3，售价 10499 元。

新款 MacBook Air 配备 13.6 英寸 / 15.3 英寸 Liquid 视网膜显示屏，支持原彩显示、1080p FaceTime 高清摄像头。

新品提供 MagSafe 3 充电端口、两个雷雳 / USB 4 端口、带有触控 ID 的妙控键盘，支持两台外接显示器（IT之家注：笔记本电脑闭合状态）。

新款 MacBook Air 采用了性能更强劲的 M3 芯片，CPU 和 GPU 性能均有所提升，神经网络引擎也进行了升级。苹果表示，新款 MacBook Air 比 M1 机型快 60%，比最快的基于英特尔的 MacBook Air 快 13 倍，还加入了 AV1 解码引擎。

此外，两款产品均拥有轻薄时尚的设计、无风扇设计、长达 18 小时的续航，提供午夜色、星光色、深空灰色和银色可选。

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