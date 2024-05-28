哈啰上线骑手租电动车平台：行业首推周租产品，号称“无套路租车”

IT之家 5 月 28 日消息，5 月 27 日，哈啰宣布上线骑手租车平台，并面向平台上的数千商家发布骑手租车的行业规范：

商家租车价格透明，方便用户比价

骑手一周起租，也可按月 / 季租，商家不可强制捆绑租期

平台提供阳光合同，避免任何可能的霸王条款或欺诈行为

保障骑手隐私，骑手手机号、身份信息等均做加密处理

逾期费等还车费用透明，平台对还车费用进行监管

租车费用均在平台线上支付，无线下隐性收费

IT之家注意到，在黑猫投诉平台搜索“外卖租车”关键词，跳出来的各类投诉维权事件达 2545 条。而据公开信息，仅今年来，全国各地有数百名年轻人陷入“租车陷阱”。

哈啰骑手租产品负责人表示：“我们觉得这个行业需要有一个公开、透明和标准化的平台，让骑手们可以放心租车”。

哈啰表示，商家入驻平台后，线上展示车辆，包括车型、价格、库存等信息。骑手可在平台上比价，选择适合的车辆，选择租期（周租、月租或季租），可选择支持无限换电的套餐。同时，平台提供阳光合同，保障双方合法权益。

以成都市为例，进入哈啰租电动车骑手专区可以看到有多款电动车可选，月租普遍在五百多元。若按周租，租金则需要二百多元，适合尝试成为骑手的用户临时使用，此外还有二十多元的保险服务，经测试无法取消。

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