威刚预告 2024 台北国际电脑展新品：XPG NIA 游戏掌机、多款存储与游戏外设产品

IT之家 5 月 28 日消息，威刚宣布参加 Computex 2024 台北国际电脑展，主题为“引领创新，永续未来（Innovate Today，Embrace Tomorrow）”，威刚 XPG 品牌大使 Mera 将以“AI 虚拟人”形象现身。

威刚将展出配备 96GB 内存与 24TB 存储的 XENIA 15G 游戏本、DDR5 8000 R-DIMM 超频内存、SD Express 存储卡及 WS 系列机箱产品。

此外，威刚还将展出最新一代 LPCAMM2 内存模组，提供 16GB、32GB 容量，未来提供 64GB 版本，最高速率可达 7500MT/s。

威刚还将要拓展其存储产品线，除已经推出的 SE920、SD810 与 SE880 外，还将推出专为手机设计的移动固态硬盘 SC750 和 SC720。

游戏外设方面，威刚本次将推出 SORCERER 和 SORCERER MINI 游戏键盘、全球首款 4.4mm 平衡口游戏耳机 PRECOG STUDIO 和 Xtreme Saga 特别版 FRONTLINE XL 鼠标垫。

IT之家注意到，威刚还将推出搭载全新 EYEWEAR 眼动追踪技术的 XPG NIA 游戏掌机，官方尚未透露该掌机的其他具体信息。

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