《Dota2》Ti13 直邀名单和赛程公布，中国战队 XG 获得直邀名额

IT之家 5 月 28 日消息，《Dota2》官方今日发布《2024 年国际邀请赛 —— 直邀与 TI 之路》，公布了今年 Ti 的直邀名单和各阶段赛程。

今年 Ti13 正赛将包含十六支参赛队伍，其中 6 个名额归属直邀队伍，另外 10 个名额将来自地区预选赛。

本次 Ti13 的直邀队伍包括：

来自东欧的 Team Spirit、来自中国的 Xtreme Gaming、来自中东的 Team Falcons、来自西欧的 Team Liquid、来自西欧的 Gaimin Gladiators 和来自东欧的 BetBoom Team。

IT之家整理各阶段赛程如下：

迈向 2024 年国际邀请赛的首个阶段将是 6 月 3 日至 8 日举行的公开预选赛，优胜者将进入下一阶段，同各地区未能获得直邀的好手角逐出线名额。

地区预选赛将于 6 月 9 日至 23 日进行，每个赛区的 12 支队伍（北美赛区为 8 支）将竞争 1~2 个正赛名额。

中国赛区的地区预选赛将于 6 月 9 日至 13 日率先开启，涉及 2 个正赛名额。

而北美、东欧、南美、东南亚和西欧地区预选赛分别涉及 1、1、2、2、2 个名额。

Ti13 正赛阶段将在哥本哈根举行，首阶段小组赛为期 2 天，9 月 4 日开始，紧接着就是 9 月 6 日至 10 日在演播室中进行的淘汰赛。

演播室阶段结束后，将有 8 支队伍来到哥本哈根皇家体育馆，在 9 月 13 日至 15 日的主舞台阶段中争夺最高荣誉。

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