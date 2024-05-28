《文明》正版 IP 授权，腾讯《世界启元》手游即将开启不删档测试

IT之家 5 月 28 日消息，在今晚的 SPARK 2024 腾讯游戏发布会上，《文明》正版授权手游《世界启元》宣布即将开启不删档测试。

IT之家注：《世界启元》手游“野蛮测试”、“进化测试”限量删档付费测试已经结束，将于 5 月 29 日开启“起飞测试”限量付费删档测试，尚未公布不删档测试的具体开启时间。

据介绍，《世界启元》手游由 2K Games 《文明》正版 IP 授权合作，腾讯北极光工作室开发。

游戏官方介绍如下：

游戏沿用了文明的多时代系统，从古代到近代，人类千年来的文明历程都可以在世界启元找到痕迹，并且，这些时代机制和游戏牢牢绑定，玩家发展壮大自己的城邦的同时，不同时代的文明也会逐步解锁，这种极强的成长性也是《世界启元》有别于市面其他游戏的地方。

另外《世界启元》中还包含丰富的可选英雄，以及一比一复刻文明的科技系统，这些元素相辅相成，每一个决策都会影响玩家城邦的发展，每一个选择都会影响玩家文明的轨迹，这带来了十足的耐玩性。玩家在脑海中构建蓝图，再通过操作将想法变成现实，一步步见识自己城邦的兴盛，还有什么比这还酷的事呢？