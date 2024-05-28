《部落冲突》开发商 Supercell 多人策略对战手游《爆裂小队》国服开启预约

IT之家 5 月 28 日消息，在今晚举行的 SPARK 2024 腾讯游戏发布会上，《部落冲突》《皇室战争》开发商 Supercell 的新作《爆裂小队》国服现已开启预约。

《爆裂小队》融合动作、策略和欢乐派对元素。玩家可随机匹配或组队，进入战场后抽取随机地图、角色和事件，提升游戏趣味性和新鲜感。每局对战仅 4 分钟，时间紧凑但战斗激烈。《爆裂小队》还集结了 Supercell 旗下多款游戏角色。