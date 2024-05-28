《部落冲突》开发商 Supercell 多人策略对战手游《爆裂小队》国服开启预约

IT之家 5 月 28 日消息，在今晚举行的 SPARK 2024 腾讯游戏发布会上，《部落冲突》《皇室战争》开发商 Supercell 的新作《爆裂小队》国服现已开启预约。
《爆裂小队》融合动作、策略和欢乐派对元素。玩家可随机匹配或组队，进入战场后抽取随机地图、角色和事件，提升游戏趣味性和新鲜感。每局对战仅 4 分钟，时间紧凑但战斗激烈。《爆裂小队》还集结了 Supercell 旗下多款游戏角色。
《爆裂小队》已于今年 4 月上线部分地区商店，国际服明日正式上线。
据介绍，玩家可以使用《部落冲突》、《荒野乱斗》、《卡通农场》、《皇室战争》和《海岛奇兵》中的各种角色进行对战。
游戏支持最多 10 位玩家参与对战，地图多变，玩法多样，每场对战都独一无二。
IT之家游戏官方介绍如下：
超有趣的多人动作派对游戏
每场对战都独一无二、妙趣横生！ 壮大小队、击败首领、与好友对战，收集来自 Supercell 游戏的角色并让他们觉醒，包括《部落冲突》、《荒野乱斗》、《卡通农场》、《皇室战争》和《海岛奇兵》中的各种角色！
10 位玩家上演史诗对战，地图多变，玩法多样，跌宕起伏的战况让每场对战都充满新乐趣！
全力以赴收集全场最多宝石！
随机事件让乐趣更上一层楼
数十种不同的随机事件、千变万化的角色阵容，使得每场对战都独具特色！
追逐战利品哥布林、打碎皮纳塔、招募皇家幽灵对付对手，还有更多趣味玩法！
每场对战都有机会尝试新战术、发现新惊喜！
集动作、策略和欢乐派对于一身
随机应变，合理搭配输出型、资源型和敏捷型角色，打造强力小队！
选择 3 个相同角色，变身巨大的合体部队！
稳扎稳打、积蓄力量，或是直面对手，与其他玩家奋力一搏！
与好友和家人共度欢乐时光
叫上朋友和家人，创建自己的多人派对房间！
与亲友比拼实力，看看谁能战到最后，成为最强小队！
绝对是消除隔阂或是派对热场的不二之选！
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