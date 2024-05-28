自带 160x120 25Hz 热成像 / 64MP 夜视摄像头，Ulefone 海外推出 Armor 25T Pro 三防手机

IT之家 5 月 28 日消息，智能手机制造商 Ulefone 今天推出了旗下三防手机 Armor 25T Pro，这款手机主打“热成像 + 红外夜视”，售 289.99 美元（IT之家备注：当前约 2102 元人民币）。

据介绍，这款手机配备 ThermoVue 热成像传感器，有效分辨率为 160 x 120，扫描刷新率为 25 Hz，据称通过 GPU 驱动，同时使用“四核算法”增强性能，号称可以“毫不费力地录制热源变化视频”。

此外，该机还搭载豪威科技旗下 OV64B 64MP 夜视摄像头，配备 2 个红外 LED 补光灯，同时搭载 Ulefone NightElf Ultra 3.0 算法增强技术，号称即使在完全黑暗中也能提供清晰而详细的图像，能够检测场景中隐藏的摄像头或捕捉夜间野生动物的行为。

IT之家另整理该机的规格信息如下：

SoC：联发科天玑 6300

屏幕：6.78 英寸 FHD+ 120Hz 屏

RAM：12GB

存储空间：256GB

后置摄像头：50MP 主摄 + 64MP 红外夜视

前置摄像头：32MP

强度认证：IP68 / IP69K 及 MIL-STD-810H

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