宏碁推出 Chromebook Plus Spin 714 与 516 GE 笔记本：为生产力与游戏打造

IT之家 5 月 28 日消息，宏碁今日推出 Chromebook Plus Spin 714 与 Chromebook Plus 516 GE 两款新品笔记本，最高搭载酷睿 Ultra 处理器，宣称为生产力与游戏打造。

两款新品隶属于 Chromebook Plus 系列，支持谷歌 Magic Editor、Gemini AI 助理等功能。

宏碁 Chromebook Plus Spin 714

宏碁 Chromebook Plus Spin 714 最高搭载酷睿 Ultra 7 165U 处理器，采用翻转触控设计，搭载一块 14 英寸 1920 x 1200 IPS 触屏，亮度 340 尼特，覆盖 100% sRGB 色域。

该电脑还提供两个雷电 4 接口、53Wh 电池与 QHD 摄像头。

宏碁 Chromebook Plus 516 GE

宏碁 Chromebook Plus 516 GE 则更注重于游戏体验，最高搭载酷睿 7 150U 处理器，配备一块 16 英寸 2560 x 1600 120Hz 屏幕，亮度 350 尼特，覆盖 100% sRGB 色域，并配备四区背光键盘，内置 65Wh 电池。

IT之家注意到，该电脑还带有 2.5GbE 有线网口，支持英伟达 GeForce NOW、Xbox Cloud Gaming、亚马逊 Luna 等云游戏平台，延续了谷歌的 Chromebook“游戏本”想法。

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