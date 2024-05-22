按下按钮一键安装 PWA 网页应用，谷歌为第三方网站推出“添加到 Chromebook”API

IT之家 5 月 22 日消息，在谷歌近日的 I / O 2024 会议上，谷歌介绍了一项名为“添加到 Chromebook”的徽标，开发者可以将相关 API 嵌入到自己的网页中，从而允许 Chromebook 用户在浏览时通过点击按钮快速将 PWA 应用安装在自己的设备中。

据介绍，相关按钮主要围绕 PWA 打造，号称拥有一定快捷性，谷歌声称：

过去，人们只有点击浏览器特定选项卡，才能将自己当前浏览的网页打包保存在设备首页，而如今引入的‘添加到 Chromebook’徽标允许用户直接点击按钮将网页发送至设备首页，人们可以从博客、营销页面、论坛等各种场景中通过简单的按钮将相关网页集成到桌面中，对于 Chromebook 及其他 Web 设备相当友好。

据介绍，谷歌已经在 ChromeOS 126 中正式支持了相关特性，目前 Figma、LumaTouch 等网站已经正式上线相关按钮，不过IT之家注意到，对于非 ChromeOS 设备，点击相关按钮会跳转至 Play 应用商店 APK 应用页面。

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