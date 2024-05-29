GPD DUO 双屏 OLED 笔记本亮相：上下翻折多形态，支持 Surface Pen

IT之家 5 月 29 日消息，GPD 掌机将推一款 GPD DUO 双屏 OLED 笔记本，官方今日公布了新机的外观设计。

从图中可以看到，GPD DUO 采用上下双联屏设计，类似普通笔记本上方又加了一个屏幕，并且支持多种形态翻折。

GPD 官方介绍称，GPD DUO 搭载 13.3 英寸双 OLED 屏，三星原厂 AM-OLED 面板，折叠后整机只有一张 A4 纸大小，双屏展开后是 18 英寸，支持 10 点触控、4096 阶压感手写笔，MPP 协议，兼容 Surface Pen 手写笔。

官方还表示，GPD DUO 并非那种其中一个屏与主机合体的双屏设计，也不会采用外接蓝牙或无线键盘方案，而是一体化、三段式设计，搭载标准的 QWERTY 全键盘，双屏是机体重量的一半，不用担心倾倒。

官方还称，该机屏幕支持 10bit 色深、10.7 亿色彩表现，定位是“工程师的 AI PC”。GPD DUO 的发售时间暂未公布，IT之家将跟进后续消息。

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