深圳一公司 SZBOX 推出双屏笔记本 DS16：无实体键盘，710 美元起

IT之家 5 月 16 日消息，据 liliputing，一家来自中国深圳的厂商 SZBOX（深圳易茗尚实业发展有限公司）近日推出了一款双屏笔记本电脑 DS16，其没有实体键盘，两块屏幕的尺寸相同均为 16 英寸。

这款笔记本拥有一个非常独特的设计：用户将其展开之后，底部屏幕会向上倾斜一定角度，两块屏幕均支持触控，用户可选虚拟键盘或外接的有线 / 无线键盘。

据介绍，这款笔记本两块屏幕的分辨率为 1920*1200，但没有公布刷新率或亮度等信息，拥有 100% 的 sRGB 色域。但官方目前只公布了渲染图，用户难以从略显抽象的屏幕界面中直观了解它的显示效果。

其内置英特尔 i5-12450H 或 i7-1260P 处理器，标准版配备 16GB DDR4 内存和 512GB 存储空间，顶配则可以扩展到 64GB 内存和 2TB 存储。

该笔记本尺寸为 357 x 247 x 31 毫米，重 2.8 千克，内置 57WH 容量电池；配备三个 USB 3.0 Type-A 端口、一个 USB Type-C 端口、HDMI 和 3.5 毫米音频端口、一个千兆以太网端口，支持 Wi-Fi 5 和蓝牙 4.2。其他方面，其配备了 1W 立体声扬声器、100 万像素网络摄像头。

该笔记本内部配有两个风扇用于主动散热，两个用于双通道 DDR4-3200 内存的 SO-DIMM 插槽，支持 M.2 2280 固态硬盘。

IT之家附售价信息：

酷睿 i5-12450H，16GB DDR4+512GB：710 美元（当前约 5126 元人民币）

酷睿 i7-1260P，16GB DDR4+512GB：750 美元（当前约 5415 元人民币）

酷睿 i5-12450H，64GB DDR4+2TB：935 美元（当前约 6751 元人民币）

酷睿 i7-1260P，64GB DDR4+2TB：983 美元（当前约 7097 元人民币）

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