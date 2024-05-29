上海交大研发“导盲六足机器人”：自主导航至目的地、动态躲避障碍、识别红绿灯

IT之家 5 月 29 日消息，IT之家从上海交大获悉，上海交通大学机械与动力工程学院高峰教授团队研发了一款“导盲六足机器人”，这款机器人具有视觉环境感知功能，可自主导航至目的地、动态躲避障碍、识别红绿灯。

导盲六足机器人通过批量化生产可有效降低成本，解决导盲犬数量短缺的问题；通过后台建立互联网服务体系，还可以实现居家陪护、应急处理等功能。

导盲机器人上集成了听觉、触觉和力觉三种交互方式，实现盲人与导盲六足机器人之间的人机智能感知与顺应性行为。

机器人可根据盲人的语音指令，基于深度学习端到端语音识别模型理解语义信息，目前语音识别准确率在 90% 以上，响应速度在 1 秒之内。可通过语音对机器人下发指令，如：启动、停止、设定目的地、加速、减速等，机器人实时反馈行走和环境状况等信息，实现双向交互。

盲杖可以实现盲人与导盲机器人之间的力觉交互，向盲人提供牵引力和转向力矩，引导盲人前进和转向，同时盲人可以推拉盲杖来动态调整机器人的行走速度。

目前机器人最大速度为 3m/s，能够满足盲人出行需求，且六足构型确保机器人可以低噪声稳定行走。

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