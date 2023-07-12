上海交大发布开源“白玉兰科学大模型”，包含化学合成、神经流体、科学评测基准三个领域

IT之家 7 月 12 日消息，据上海交通大学新闻学术网消息，该校在刚刚结束的 2023 世界人工智能大会上，首次推出了“白玉兰”科学大模型 1.0。

据介绍，白玉兰科学大模型包含三个领域模型，依托上海白玉兰开源开放研究院开源发布：

代表以分子结构为中心的学科方向的 化学合成（BAI-Chem）

代表以动力学为中心的学科方向的 神经流体（BAI-NeuroFluid）

跨学科、跨模态基础模型科学评测基准（BAI-SciEval）

其中，白玉兰科学大模型-化学合成号称是首个具备反应条件生成与“人在环路”反馈优化能力的化学大模型，能够加速分子设计、反应设计进程，以及条件生成、反应检验等化学合成全链条，潜在功能性分子（如药物分子）及其合成方案设计的进程，能够将整体时间“从传统方法的几个月提速到几十分钟”。

该平台还提供化学聊天机器人和化学合成助手，支持用户以自然语言的方式进行交互，能够基于用户给定的目标分子一次性提供生成式合成方案和检索式合成方案。

白玉兰科学大模型-神经流体号称创建了视觉直觉学习框架，上海交大表示该模型可将物理启发的生成式 AI 技术运用于流体粒子模型的计算与模拟，“首次实现了从外部视觉表观推理内部流体动态”，在可反演粘度、密度等流体属性，在问题规模、模拟速度、模型泛化性、反问题求解精度等方面，也是“突破了现有流体数值模拟方法的计算瓶颈”。

白玉兰科学大模型-评测基准则是面向基础科学领域构建的首个包含动态数据的评测基准，号称涵盖了约 1.8 万道具有挑战性的科学问题，涉及化学、物理和生物三大基础科学领域及其数十种子领域，包括基础知识、知识应用、科学计算和科研能力四个方面，旨在全面评估大模型的科学知识掌握水平和辅助科研能力。

IT之家附白玉兰开源官网、官方 GitHub 页面链接：

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