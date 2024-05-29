奇瑞 x 华为首车智界 S7 开启大规模交付，奇瑞董事长尹同跃亲自交车

IT之家 5 月 29 日消息，作为奇瑞与华为合作的首款轿车，智界 S7 已于上月开启大规模交付。5 月 25 日下午，智界汽车在芜湖举行集中交付仪式，奇瑞集团党委书记、董事长尹同跃亲临现场，并亲手将新车交付给车主。

智界 S7 由华为与奇瑞共同打造。奇瑞成立 EH 事业部，华为负责产品研发与品控。IT之家注意到，在 4 月 11 日的华为鸿蒙生态春季沟通会上，尹同跃曾表示智界是奇瑞第一优先项目，已成立独立品牌事业部，专属制造工业园区和专项资源投入保障，工厂已可以实现每分钟下线一辆车的水平。

智界 S7 在 4 月 11 日上市，共推出五款车型，售价区间为 24.98 万-34.98 万，其中最低配版首发搭载华为视觉智驾方案 HUAWEI ADS 基础版，其他车型则搭载了带激光雷达的华为 ADS 高阶智驾能力，提供后置单电机以及前后双电机可选，其中单电机最大功率 215 千瓦，双电机综合功率 365 千瓦。

奇瑞透露，该车将在 6 月全球首发商用泊车代驾 VPD，停车过程中不用人一直坐在车上，只需通过手机下达指令，车子就能自己去停，还能到指定地点来接。

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