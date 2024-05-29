realme 徐起：今年年底面向全球推出真我 GT7 Pro 手机

IT之家 5 月 29 日消息，真我 realme 副总裁、全球营销总裁、中国区总裁徐起在社交平台 X 上发文，表示今年年底将把 realme GT7 Pro 手机推向全球市场。

目前尚不清楚真我 GT7 Pro 的更多信息，而真我 GT6 Pro 还没有发布，因此命名有待官方进一步确定。

真我 realme 近期发布两款新机，分别是 GT Neo6 和 GT Neo6 SE，按照 realme 往日产品发布规律，GT6 Pro 旗舰机将在本年末或次年初推出。

此外，博主 @数码闲聊站 发帖称，“真我 GT7 Pro 目标是全球市场，首批搭载骁龙 8G4，大体延续今年的差异化打法，亮点超大硅负极电池 + 潜望影像”。

他在评论区表示，真我 realme GT7 Pro 手机不再使用常规双曲面，海外会推出 GT6（配置与国内 GT Neo6 相同），年底迭代机全球统一命名是 GT7 Pro。

IT之家昨日报道，realme 真我 GT6 手机的外包装曝光，包装标注有“NEXT Ai”字样及四项 AI 功能名称（AI Night Vision、AI Smart Loop、AI Smart Removal、AI Smart Search），该机预计将具备生成式 AI 功能。

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