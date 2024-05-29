Thermaltake 推出 Vista 系列游戏整机：钢影透 S 海景房机箱、14 代 i7 + RTX 40 系显卡

IT之家 5 月 29 日消息，Thermaltake 曜越宣布于海外市场推出 Vista 系列游戏整机产品，使用自家的钢影透 S 海景房机箱，搭载 14 代酷睿 i7 处理器与 RTX 40 系显卡，售价 1499 美元（IT之家备注：当前约 10868 元人民币）起。

本次推出的 TT Gaming Vista 系列主机包含下列四款产品：

Vista i47T：i7-14700KF / RTX 4070 Ti Super / 黑色，2099 美元（当前约 15218 元人民币）

Vista i47TH：i7-14700KF / RTX 4070 Ti Super / 蓝色，2099 美元（当前约 15218 元人民币）

Vista i470M：i7-14700F / RTX 4070 / 抹茶色，1799 美元（当前约 13043 元人民币）

Vista i460TS：i7-14700F / RTX 4060 Ti / 白色，1499 美元（当前约 10868 元人民币）

全系产品均搭载 B760 主板、32GB DDR5 5600 内存与 Wi-Fi 6 无线网卡；入门型号搭载风冷散热器、其余型号均搭载 360mm AIO 水冷散热器。

IT之家附 TT Gaming Vista 系列主机详细配置如下：

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