vivo X80 系列手机获推 OriginOS 4 14.2.6.1：相机直出水印、AI 差旅助手

IT之家 5 月 29 日消息，vivo X80 系列手机今日获推 OriginOS 4 版本更新，版本号为 PD2183B_A_14.2.6.1.W10.VO00L1 ，更新包体积约 1.28GB。
此次更新对蓝心小 V 的 AI 能力进行优化，支持语音剪视频、安排出行攻略等能力，新增同声传译、相机直出水印等功能，IT之家附此次更新内容如下：
蓝心小 V
新增“一句话视频剪辑”能力，蓝心小 V 会基于您的指令，从相册中优选出相关素材，并剪辑成更有氛围感的视频
新增 AI 差旅助手，通过自然语言方式和蓝心小 V 对话，可实现一句话订机票 / 火车票 / 酒店 / 出行攻略
新增 智能日程建议，蓝心小 V 可以根据您的冲突日程，给出合理的日程优先级排序以及建议
小 V 帮记
新增 小 V 帮记，为原 AI 字幕升级，支持第三方语音和视频通话场景语音转文字记录，支持多语言通话实时翻译和双语同显，通话结束后一键智能生成摘要总结和待办事项
翻译机
新增 同声传译，支持持续自动识别语音内容并翻译，结果实时显示，提升用户翻译效率
优化 对话翻译，新增面对面对话翻译模式，用户可根据不同场景选择合适的对话翻译模式
原子笔记
新增 AI 笔记创作，支持一键写周报、写日报、小红书文案等 10 多种类型的文本创作，以及对已有笔记进行续写、简化、扩充、润色等处理
修复 原子笔记中新建笔记后，低概率部分功能使用异常的问题
万能文档
新增 vivo 万能查看器，支持查看 Pages、Numbers 和 Keynote 格式文件，并支持将三种格式文件转 PDF。同时，支持查看 CAD、PSD、Xmind 等多种专业文件格式
多任务
新增 超级拖放，支持将一个应用内的图文内容，长按拖拽到另一分屏或小窗的应用内，一步实现跨应用的图文提取与分享
原子隐私系统
新增 相机、相册、文件管理、原子笔记至原子隐私系统，独立管理隐私文件
新增 移入文件 / 移出文件组件，该组件可以帮助您在原子隐私系统和主系统之间便捷地迁移文件
新增 相册文件夹整体移入 / 移出功能，便捷迁移相册文件
新增 原子隐私系统内的超级保密柜，即使隐私应用也无法访问。
优化 原子隐私系统与主系统应用的分屏组合方式并可跨应用拖拽分享图文，提升多任务操作便捷性
优化 提升数据安全性，隐私系统内相册、文件管理、原子笔记等数据与主系统隔离，主系统无法访问
优化 隐私系统的桌面布局
截屏
新增“窗口截屏”功能，在使用小窗进行多任务场景操作时，若触发截图，能够自动识别并快速选择需要截取的部分
相机
新增 相机在水印下的多套个性化模板，提升相机水印的多样性
网络
优化 网络适应性和稳定性
蓝牙
优化 对蓝牙设备的兼容性
通知与状态栏
修复 部分场景下，低概率状态栏内容不更新的问题
多媒体
修复 音乐播放过程中接听来电，挂断后低概率音乐未自动播放的问题
智能车载
修复 部分场景下，低概率智能车载连接失败的问题
多设备互联
修复 开始通信共享后，偶现平板电脑端无网络的问题
深色模式
修复 深色模式下，偶现部分应用界面显示异常的问题
系统
优化 系统 UI 显示语言翻译
修复 低概率系统待机耗电异常的问题
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