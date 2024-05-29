每日 110℃ 高温蒸汽洗：美的 AK9 Pro 智能烟灶套装 3061 元新低

美的 AK9 Pro 智能烟灶套装 日常售价 4699 元，今日京东旗舰店 618 预售价 4599 元。
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美的官网同款现售 4499 元：点此查看。
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美的 AK9 Pro 智能烟灶套装支持：
烟机智能感应灶具开火，自动同步开启。
开关挥手即应，零触碰易清洁。
远程联网智控，App 远程操控。
AK9 Pro 抽油烟机支持 110℃高温蒸汽洗功能：通过持续高温、高压以及全覆盖喷头，实现烟机清洁，保持大吸力。
支持 25m²/min 大风量，1000Pa 静压无惧高楼层。
顶部蒸汽发生器、电源盒独立分开，水管单独包裹，水电分离三重防护。
AI 变频巡航增压，智能识别烟道阻力，主动调节动力输出。
参数规格
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