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每日 110℃ 高温蒸汽洗：美的 AK9 Pro 智能烟灶套装 3061 元新低

2024/5/29 22:15:56 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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美的 AK9 Pro 智能烟灶套装 日常售价 4699 元，今日京东旗舰店 618 预售价 4599 元。

叠加下方多重优惠，实付 3150 元新低。

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折合仅需 4599-400-20-20-18-120-40-470-150-100-200=3061 元

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  • 美的官网同款现售 4499 元：点此查看

  • 关于赠品折现、晒单返卡等均需联系客服确认，活动可能随时更改：

美的 AK9 Pro 智能烟灶套装支持：

  • 烟机智能感应灶具开火，自动同步开启。

  • 开关挥手即应，零触碰易清洁。

  • 远程联网智控，App 远程操控。

AK9 Pro 抽油烟机支持 110℃高温蒸汽洗功能：通过持续高温、高压以及全覆盖喷头，实现烟机清洁，保持大吸力。

支持 25m²/min 大风量，1000Pa 静压无惧高楼层。

顶部蒸汽发生器、电源盒独立分开，水管单独包裹，水电分离三重防护。

AI 变频巡航增压，智能识别烟道阻力，主动调节动力输出。

参数规格

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关键词：抽油烟机

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