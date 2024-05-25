3243 元 12 期免息：小米米家 P1 智能烟灶套装 618 大促探新低

小米 米家智能净烟机 发售于 2022 年 8 月份，烟灶套装官方售价 5498 元。

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据介绍，米家智能净烟机 P1 搭载创新四气旋，源头强力锁烟；配备一字型吸风口，13m / s 高风速；拥有顶部双气帘，防止油烟逸散；采用无油网设计，免拆洗。

此外，米家智能净烟机 P1 支持隔空手势、米家 App 智能控制、油烟 PM2.5 实时监测，风压 600Pa，最大静压 900Pa，吸风槽风速 13m / s，气味降低度 95%，油脂分离度 88%。

此款还支持烟灶联动：点火就排烟，火大风就大。开火自动吸油烟，关火 3 分钟后烟机自动关机。

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