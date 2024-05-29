谷歌发布 Fitbit Ace LTE 儿童手表：骁龙 W5、16 小时续航，229.95 美元

IT之家 5 月 29 日消息，谷歌旗下可穿戴品牌 Fitbit 时隔三年推出儿童手表新品 Fitbit Ace LTE，搭载高通骁龙 W5 处理器，典型使用续航 16 小时，定价 229.95 美元（IT之家备注：当前约 1667 元人民币）。

Fitbit Ace LTE 搭载高通骁龙 W5 处理器、2GB 内存、32GB 存储，运行 Wear OS 操作系统，但不支持 Google Play 商店，也不支持安装第三方应用程序。

Fitbit Ace LTE 大小为 41.04 x 44.89 mm，厚 13.35mm，本体重量 28.03g，搭载一块康宁大猩猩 3 玻璃覆盖的 OLED 屏幕。

家长可通过 Fitbit 应用随时获知孩子的位置，孩子允许与 20 个人联系 ，Fitbit Arcade 服务还提供多款运动游戏。

谷歌 Fitbit 称在下列典型使用情境下可达成 16 小时续航：

6 节 5 分钟的游玩

10 条信息

3 次时长 1 分钟的通话

5 次定位

2 次支付

4 小时 Wi-Fi 连接

关闭 AOD 息屏显示

该手表内置 328mAh 电池：30 分钟可充至 60%，70 分钟可充满整块手表。

▲ 官方保护壳

谷歌还为该款手表推出了 Fitbit Ace Pass 订阅服务：

无限 LTE 数据服务

Fitbit Arcade 游戏

月费 9.99 美元（当前约 72 元人民币） / 年费 119.99 美元（当前约 870 元人民币）

8 月 31 日前订购享五折优惠与免费腕带

▲ Google Pay 支付

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