360 儿童电话手表 10X AI 升级版上架：搭载儿童手表微信，首发 499 元

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IT之家 5 月 18 日消息，360 儿童电话手表 10X AI 升级版日前上架电商平台，京东预售价 499 元，5 月 20 日开启预售，5 月 31 日支付尾款。
IT之家获悉，这款新品接入 360 智脑大模型，支持 AI 头像、AI 绘画、拍照学英文、AI 语音助手、英语口语老师、翻译小达人、写作老师、古诗解析老师等 AI 功能，可设置多角色 AI 语音助手。
该产品搭载微信儿童手表版，可以通过微信账号畅联手表、手机、电脑、平板等多种设备；支持 GPS、北斗等 10 重高精定位，室内定位支持全国 21 个省市，超 1000 家大型购物中心、机场、火车站等室内环境。
硬件方面，该产品搭载 930mAh 大电池，前置 500 万像素摄像头，支持 20 米级防水，配备 512MB+4GB 内存、1.52 英寸视网膜屏、2D 康宁大猩猩玻璃屏，支持中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的 4G 网络。
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