华为畅享 70S 手机今日首销：6000 mAh 电池 + 骁龙 680 处理器，1199 元起

IT之家 5 月 30 日消息，华为畅享 70S 手机将于今日 10:08 首销，主打“超能续航护眼大屏”，首发价 1199 元起。

8+128GB 版本 1199 元

8+256GB 版本 1399 元

华为畅享 70S 手机提供冰晶蓝、雪域白、曜金黑三款配色，机身尺寸为 168.3×77.7×8.93mm，重约 207 克。正面配备 6.75 英寸 LCD 显示屏，拥有 1600 × 720 分辨率，支持 60 Hz / 90 Hz 刷新率，支持 SGS 低蓝光无频闪，支持 AOD 熄屏显示。

该机后置 5000 万像素主摄摄像头（F1.8 光圈）+ 200 万像素微距摄像头（F2.4 光圈），前置 800 万像素单摄像头。

IT之家询问京东客服得知，该机搭载高通骁龙 680 芯片，配备 6000mAh 华为巨鲸超能续航电池，支持 22.5 W 有线快充，号称“一周两充”。机身侧面配备畅享 X 键，单击启动常用九宫格，还可添加快捷应用与服务，双击或长按一触即达。

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