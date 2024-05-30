华为面向北部非洲发布星河 AI 网络产品及解决方案

IT之家 5 月 30 日消息，当地时间 2024 年 5 月 29 日，华为数据通信创新峰会 2024 第三站在马拉喀什成功举办，面向北部非洲发布星河 AI 网络产品及解决方案。

星河 AI 网络产品及解决方案包括全场景 Wi-Fi 7、640*400GE 框式数据中心交换机、GE 到 400GE 全速率灵活插卡交换机、220mm 深 400GE 路由器、多合一智能融合网关及网络大模型应用 Net Master 等，全面涵盖园区、广域、数据中心和网络安全等场景。

通过引入全场景系列化的 Wi-Fi 7 产品，结合智能天线与智能调度技术，星河 AI 园区网络解决方案实现了信号的 100% 增强，用户并发数提升了 50%。同时，华为推出首个音视频保障方案，通过智能识别音视频应用及智能度机制，确保了音视频业务的流畅与清晰。在无线网络安全方面，华为推出 Wi-Fi 密盾技术，确保非法用户无法侦听有效空口报文，确保无线网络安全。

这一网络解决方案已经在埃及卫生部得到了广泛应用。埃及卫生部通过采用星河 AI 园区网络解决方案，不仅医护效率提升 30%，还成功降低了总拥有成本（TCO）50%。