华为面向北部非洲发布星河 AI 网络产品及解决方案

IT之家 5 月 30 日消息，当地时间 2024 年 5 月 29 日，华为数据通信创新峰会 2024 第三站在马拉喀什成功举办，面向北部非洲发布星河 AI 网络产品及解决方案。
星河 AI 网络产品及解决方案包括全场景 Wi-Fi 7、640*400GE 框式数据中心交换机、GE 到 400GE 全速率灵活插卡交换机、220mm 深 400GE 路由器、多合一智能融合网关及网络大模型应用 Net Master 等，全面涵盖园区、广域、数据中心和网络安全等场景。
星河 AI 园区网络：
通过引入全场景系列化的 Wi-Fi 7 产品，结合智能天线与智能调度技术，星河 AI 园区网络解决方案实现了信号的 100% 增强，用户并发数提升了 50%。同时，华为推出首个音视频保障方案，通过智能识别音视频应用及智能度机制，确保了音视频业务的流畅与清晰。在无线网络安全方面，华为推出 Wi-Fi 密盾技术，确保非法用户无法侦听有效空口报文，确保无线网络安全。
这一网络解决方案已经在埃及卫生部得到了广泛应用。埃及卫生部通过采用星河 AI 园区网络解决方案，不仅医护效率提升 30%，还成功降低了总拥有成本（TCO）50%。
星河 AI 数据中心网络：
星河 AI 数据中心网络解决方案推出 AI 加速器，基于 NSLB 算法进行全网智能调优，数据中心网络实现整网负载均衡，链路平均利用率超 98%；通过链路层、设备层毫秒级切换，网络层秒级切换。
以 COOP 银行为例，作为埃塞俄比亚的第二大银行，其月活用户增速达 15%。COOP 银行通过部署星河 AI 数据中心网络，业务上线速率提升了两倍，业务故障也能够在秒级内实现可视化处理。
星河 AI 广域网络：
星河 AI 广域网络解决方案通过自适应多路径选择算法实现百万级业务流的全网智能调度，业务带宽可以从 2Mbps 到 100Gbps 灵活调整；支持基于时延的路径选择，以及端到端网络切片一键式部署；实现应用流量行为自学习，并通过智能基线监控，秒级感知与上报应用流量异常。
几内亚通信部借助星河 AI 广域网络解决方案，成功打造了国家级的骨干网络，实现链路利用率提升 30%，网络可靠性提升到 99.999%。
星河 AI 网络安全：
星河 AI 网络安全解决方案为企业提供云网边端一体化智能安全防护。云端安全大脑通过内置推理规则和安全检测模型，自动关联安全事件，匹配处置策略，实现 99% 的安全事件自动闭环处置；四大安全引擎利用 AI 算法动态实时分析流量模型，威胁检出率达到 99.95%；二维威胁图引擎可实现并行威胁检测，勒索病毒检出率 100%。
华为云近日也在北非迎来新成果，据IT之家此前报道，2024 年埃及华为云峰会于 5 月 21 日在开罗举行。会上，北非地区第一朵公有云 —— 华为云埃及节点正式发布。
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