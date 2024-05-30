首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能家电

105℃ 热风烘干：美的骄阳 RX600 Pro 14 套洗碗机 3011 元京东探新低

2024/5/30 10:01:40 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
评论：

美的 骄阳系列 RX600 Pro 独嵌两用洗碗机 14 套 日常售价 4499 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 3011.8 元 + 6 年质保：

  • 满 4000-150 元券：点此查看

  • PLUS 会员 120 元超级补贴：点此查看

  • 加入购物车时选择以旧换新 *，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 300 元。

  • 尾款立减 600 元，PLUS 会员立减 17.2 元，赠品折现 100 元。

4299-150-120-300-600-17.2-100=3011.8 元，支持延迟发货。

京东美的 14 套 独嵌两用洗碗机 RX600 Pro 折后 3011.8 元直达链接

* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包

72℃高温煮洗、105℃热风烘干、双压强劲冲、可升降碗篮、6+3+3 丰富时序，符合一级水效。

劲洗模式下，35000Pa 强压冲刷，适合重油餐具；揉护模式下，中速水流柔洗杯盏，适合酒杯骨瓷。宽大空间可一次容纳 102 套餐具。

三层喷臂覆盖全腔智控水压、水速实现上下独立洗涤。上下喷臂双向揉搓，每分钟 15 + 次高频喷淋。

官方参数

京东美的 14 套 独嵌两用洗碗机 RX600 Pro 折后 3011.8 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：美的洗碗机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用