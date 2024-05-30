联发科天玑 7300、7300X 处理器发布：4nm 制程、8 核 CPU

IT之家 5 月 30 日消息，联发科今日在官网公布了天玑 7300 和天玑 7300X 处理器，参数基本一致。

两款处理器采用 4nm 制程，搭载 12 位 HDR-ISP 影像处理器 Imagiq 950，至高可支持 2 亿像素主摄。

相较于天玑 7050，天玑 7300 和天玑 7300X 的实时对焦速度提升了 1.3 倍，画质优化速度提升了 1.5 倍。4K HDR 视频录制的动态范围相比同类产品高 50%。

两款处理器支持 Wi-Fi 6E、蓝牙 5.4，支持 5G 双卡技术，并支持双卡 VoNR；集成 AI 处理器 APU 655，AI 性能是天玑 7050 的 2 倍。

CPU 方面，天玑 7300、7300X 配有 4x Arm Cortex-A78 最高 2.5GHz + 4x Arm Cortex-A55 核心，共 8 核 CPU。

天玑 7300、7300X 配有 Arm Mali-G615 MC2 GPU，支持 LPDDR4x、LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，IT之家附参数表如下：

此前曝光的跑分显示，摩托罗拉 Razr 50 折叠屏手机将搭载天玑 7300X 处理器，GeekBench 6.3.0 版本单核成绩为 1033 分，多核成绩为 2751 分。

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