摩托罗拉 Razr 50 折叠屏手机跑分曝光：联发科天玑 7300X 芯片 +8GB 内存

IT之家 5 月 29 日消息，摩托罗拉 Razr 50 折叠屏手机昨日现身 GeekBench 跑分库，6.3.0 版本单核成绩为 1033 分，多核成绩为 2751 分。

根据跑分库页面信息，该机配备代号为“aito”的 8 核处理器，包括 4 个 2.50 GHz 的核心和 4 个 2.0GHz 的核心，此外配备 Mali G615 MC2 图形处理器，综合此前曝料信息，应该是联发科天玑 7300X 处理器。

IT之家 5 月 26 日报道，摩托罗拉 Razr 50 折叠屏手机已经通过国内工信部认证，显示配备 3.6 英寸副屏。

入网信息显示，这款新机搭载 6.9 英寸 OLED 折叠屏（1080×2640）以及 3.6 英寸 OLED 副屏（1056×1066），机身尺寸为 171.3×73.9×7.2 (mm)，重量为 188 克。

摩托罗拉 Razr 50 5G 手机参数如下：

SoC：联发科天玑 7300X（2.5 GHz）

主屏： 6.9 英寸 OLED，1080 x 2640 分辨率，120Hz 刷新率，SGS 低蓝光认证，SGS 低运动模糊认证

副屏： 3.63 英寸 OLED

后置摄像头： 50MP + 13MP

前置摄像头： 32MP

RAM： 8GB

存储空间：256GB

电池： 4200mAh

连接性：双 SIM 卡、蓝牙 5.4、NFC

尺寸： 171 x 74 x 7.2mm

重量： 188 克

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