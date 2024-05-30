全国铁路 6 月 15 日实行新列车运行图：京广高铁全线 350 公里时速运营

IT之家 5 月 30 日消息，中国铁路官宣，6 月 15 日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。调图后，全国铁路安排图定旅客列车 12690 列，较现图增加 205 列；开行货物列车 22595 列，较现图增加 74 列。

IT之家附详情内容如下：

调整京广高铁

调图后京广高铁全线实现按时速 350 公里高标运营，运输能力总体提升 4.2%：

北京西至广州南间最快旅行时间为 7 小时 16 分，压缩 22 分钟

武汉至广州南间最快旅行时间为 3 小时 17 分，压缩 23 分钟

长沙南至广州南间最快旅行时间为 1 小时 59 分，压缩 19 分钟

全线安排停站少、速度快、旅时短的标杆列车 99 列，较现图增加 36 列，辐射 20 个省级行政区，繁忙区段增加动车组列车：

郑州至武汉增加动车组列车 16 列

武汉至长沙增加动车组列车 16 列

长沙至衡阳增加动车组列车 14 列

每日 8 时至 18 时间，京广高铁武广段每小时安排开行 1 至 3 列标杆列车，武汉、汉口、长沙南、广州白云等枢纽站接发动车组数量分别增加 13 列、14 列、36 列、37 列。

按照列车开行时间和方向，优化武汉至深圳北、广州南间始发车车次编排。

优化中西部地区列车开行结构

增开郑州、武汉、长沙等城市间标杆列车 28 列

增开郑州、太原、武汉等中部城市至广州、深圳、珠海、济南、连云港、杭州、桂林等方向动车组列车 20 列

兰新高铁增开乌鲁木齐至峨眉、西安间快速旅客列车各 2 列

兰新铁路 8 列旅客列车调整至兰新高铁运行

增开兰州西至广州南标杆列车 1 列，两地间 10 小时以内可达，较目前压缩 2 小时 34 分

在南宁东至北京西间首次开行夕发朝至动卧列车 2 列

在大理至深圳、成都至珠海、泸州至北京、重庆至黄山等城市间首开动车组列车，

增开昆明、丽江至香格里拉动车组列车 8 列

优化部分旅客列车运行方案

北京站开行经由京沪高铁运行的动车组列车，可达上海、青岛、厦门等主要旅游城市

安排 2 列京广高铁标杆列车在北京站始发终到

开行石家庄至张家口站间直达动车组列车 2 列

增开石家庄至秦皇岛站间动车组列车 2 列

增开北京西至雄安站间动车组列车 2 列

开行乌兰浩特至青岛北普速旅客列车

开行沈阳北至汉口动车组列车，

增开北京朝阳至哈尔滨西站间动车组列车 2 列

安排武汉、郑州至杭州及黄山至上海、南京、合肥、杭州等方向的动车组列车 38 列

安排九华山、黄山西站分别停靠动车组列车 29 列、24 列

增开香港西九龙至广州东动车组列车 6 列

增开香港西九龙至深圳北站动车组列车 4 列

开行香港西九龙至张家界西动车组列车

安排以省会城市为始发终到站、沿途停靠乡镇车站的乡村振兴列车 12 列，覆盖黑龙江、山东、陕西、湖南部分地区，

增加京广高铁、赣瑞龙铁路、龙漳铁路沿线的耒阳、南靖、瑞金等县市车站列车停靠数量

优化货运产品供给

增开跨铁路局集团公司快运班列 25 列：中欧班列 5 列、中亚班列 2 列、多式联运班列 11 列、城际班列 7 列。

兰新铁路增开货物列车 6 列

增开临河至任丘、黄岛至介休、轮台至李鹊大宗货物直达列车 3 列

增开太原至中卫、青岛至盐城等铁路货物列车 32 列

南昌东至深圳站间 2 列动车组确认列车办理高铁快运批量运输

新增铺画重庆、武汉、义乌、广州等与德国杜伊斯堡、波兰华沙间全程时刻表中欧班列

优化客货运输服务品质

优化铁路 12306 服务功能，扩大计次票、定期票、旅游套票等新型票制产品应用范围

部分客座率较低动车组列车票价实行灵活折扣，让旅客享受更多优惠票价

优化站车服务，全国 120 个车站可实现便捷换乘，80 个车站提供互联网订餐服务，铁路畅行码覆盖所有动车组列车

探索适老化新服务新举措，持续提升列车餐饮服务品质

开好 “熊猫专列”“天山号”“京和号”等旅游列车助力旅游经济发展

发挥全国 40 个铁路物流中心作用，优化 95306 货运平台功能

新图车票将于 6 月 1 日起陆续发售，调图后列车开行信息和服务资讯可通过铁路 12306、95306 网站、客户端、微信等渠道查询。

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