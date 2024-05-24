横跨广州、东莞等 5 市，广东城际 5 月 26 日“四线”贯通运营

IT之家 5 月 24 日消息，据“广东城际”官方消息，经省交通运输厅批复同意，广佛南环、佛莞城际定于 5 月 26 日 12 时正式开通运营。

▲ 图源“广东城际”公众号，下同

IT之家获悉，新开的两条城际线路将与已开通的佛肇城际、莞惠城际首尾相连，实现“四线”贯通运营，形成一条全长 258 公里、横跨 5 座城市、呈东西走向的交通大动脉，将佛山、东莞中心区纳入广州半小时通勤圈，肇庆、惠州中心区纳入广州一小时通勤圈，加速形成大湾区轨道交通新格局。

两条城际线路开通后，由广州地铁集团运营的城际铁路里程将达 318.6 公里，并以番禺站为中心，向西为广肇城际，向东为广惠城际，连通广州、佛山、肇庆、东莞、惠州。全线共设 39 座车站，其中，广州 5 座、佛山 9 座、肇庆 6 座、东莞 12 座、惠州 7 座，列车最高运行时速为 200 公里。

“四线”贯通运营后将全面启用“站站停 + 大站快车”公交化运营模式，执行“肇庆站-小金口站”和“佛山西站-小金口站”交路，平均行车间隔为 26 分钟。其中，大站快车固定停靠肇庆、鼎湖东、大旺、三水北、佛山西、番禺、广州长隆、东莞西、西平西、松山湖北、常平南、陈江南、西湖东及小金口共 14 个车站，旅客可根据自身需求灵活安排出行时间。

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