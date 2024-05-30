消息称索尼正洽谈 10 亿美元收购皇后乐队部分音乐，含《波西米亚狂想曲》等

IT之家 5 月 30 日消息，彭博社报道称，索尼正在洽谈收购皇后乐队的音乐版权目录，其中包括《波西米亚狂想曲》等热门作品，总额可能达到 10 亿美元（IT之家备注：当前约 72.6 亿元人民币），这可能是有史以来规模最大的同类交易之一。

公开资料显示，《波西米亚狂想曲》（Bohemian Rhapsody）是一首由弗雷迪・默丘里创作的歌曲，最初版本收录在 1975 年的专辑《A Night at the Opera》中。

这首歌在当时属于是有史以来制作费最高的单曲，现在仍为流行音乐史上最精心设计的复杂作品之一。在作为单曲推出后，这首歌也取得了巨大的商业成功，而且连续九周登顶英国单曲排行榜，并成为全世界唱片业史上最畅销单曲之一。

本曲结构极为特殊，无重复的副歌，而是由几个风格差异甚大的部分构成，包括谣曲、吉他独奏、歌剧、硬摇滚等，并且充满着猛烈的意识流与噩梦色彩。本曲在西方社会相当为人熟知，常被简称为“Bo Rhap”或“Bo Rap”。

此外，二十世纪福克斯还在 2018 年推出了同名传记电影《波西米亚狂想曲》。这部电影上映 5 周就成为史上最卖座的音乐传记电影，全球总票房吸金超过 8 亿美元（当前约 58.08 亿元人民币），并使这首单曲的音乐和 MV 串流播放次数高达逾 16 亿次，成为 20 世纪全球串流播放次数最多的歌曲。

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